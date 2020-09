Hamilton lanceert eigen raceteam in Extreme E

X44 is de naam van het eerste team van Lewis Hamilton als eigenaar. Het nummer 44 is het vaste racenummer van de Brit in de Formule 1. Hamilton zal uiteraard niet zelf deelnemen aan het kampioenschap. De twee rijders van het team, verplicht een man en een vrouw, zijn nog niet aangekondigd.

"Het is een spannend nieuw project en het wordt leuk om een andere rol te hebben dan de rijder", stelt Hamilton. "Wat me het meeste aansprak is dat het Extreme E-kampioenschap niet alleen ecologische problemen van onze planeet zal belichten, maar er ook iets aan zal doen via lokale liefdadigheidsorganisaties om op de lange termijn iets te veranderen. We hebben allemaal de kracht om een verschil te maken en het betekent heel veel voor mij dat ik mijn liefde voor racen en voor de planeet kan gebruiken om een positieve impact te maken."

De livery van het X44-team zal overwegend paars zijn, net zoals de helm van Hamilton van het seizoen 2020. X44 heeft voorlopig nog geen steun van een fabrikant, maar het koetswerk van de wagens die worden gebruikt, de ODYSSEY 21 E-SUV, kan aangepast worden om op een personenwagen te lijken. Een versie die lijkt op de elektrische Mercedes EQC zou dus tot de mogelijkheden behoren.

Extreme E-oprichter Alejandro Agag, ook de man achter de Formule E, is natuurlijk in de wolken met de komst van Hamilton als teameigenaar. "We zijn erg verheugd om Lewis Hamilton en zijn X44-team te verwelkomen in de Extreme E. Lewis is enorm gepassioneerd door autosport, maar deelt ook ons geloof dat we de sport kunnen gebruiken om belangrijke thema's te belichten, zoals klimaatverandering en ongelijkheid. Lewis is een van de meest succesvolle racers aller tijden en we zijn erg benieuwd hoe zijn X44-team zal presteren.

Andere teams die al hebben toegezegd voor het elektrische off-road kampioenschap zijn Techeetah, Abt, Andretti/United Autosports, Chip Ganassi Racing, HWA, QEV en Veloce. Het eerste seizoen met vijf wedstrijden start in januari 2021 in Senagal.

