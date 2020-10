Bottas en Vergne werken test af in Extreme E-auto

In aanloop naar de eerste Extreme E-race werkte de klasse een aantal testdagen af in Zuid-Frankrijk. Op een baan bij Chateau de Lastours, die omschreven werd als motocross-achtig, kwam een reeks coureurs uit allerlei disciplines in actie. Naast rallycross-kampioen Timmy Hansen kwamen onder andere ook concurrenten Andreas Bakkerud en Oliver Bennett, jonge talenten Sophia Floersch en Billy Monger, Formule E-coureur Jérôme d'Ambrosio, Formule E-kampioen Vergne en negenvoudig Grand Prix-winnaar Bottas in actie tijdens de test. De Fin behoorde tot het groepje ‘hoog aangeschreven rijders die een privétest afwerkten’, maar werd wel genoemd nadat hij beelden deelde op zijn eigen social media-accounts.

Vergne liet na afloop van de test blijken dat hij onder de indruk was van het vermogen van de Extreme E-bolide, de Odyssey 21 E-SUV. “Het is totaal anders dan wat ik gewend ben. Ik heb nooit zijwaarts gereden en hier moet je glijden, dus het is iets wat ik moet ontdekken en ik geniet ervan. In de eerste ronden moest ik mezelf een andere manier van rijden leren, omdat het een heel andere ervaring is dan in een single-seater. Het was aanvankelijk een vernederende ervaring, maar ik evalueerde, nam advies aan en zag heel snel progressie. Dat voelde goed.”

Of Vergne in 2021 terug te zien is in de Extreme E, dat is nog even afwachten. Hij blijft in ieder geval bij de klasse betrokken als mede-eigenaar van Veloce Racing, een van de acht bevestigde teams. “Of ik in deze klasse ga rijden, dat is nog niet besloten”, zei de Fransman. “Ik wil natuurlijk dat Veloce Racing wint, dus ik kies de rijder die het beste geschikt is voor de klus. Wat ik wel weet is dat we een serieuze inschrijving neerzetten als team en we kunnen niet wachten op de start van seizoen één.”

De Odyssey 21 E-SUV is dus de auto waarmee de Extreme E gaat rijden. De bolide levert 550 pk en werd voor de test gerund door de organisatie. Daardoor namen alle rijders plaats in exact dezelfde auto. Eind oktober verwacht chassisbouwer Spark de acht ingeschreven teams een Odyssey 21 te kunnen leveren. Ieder team neemt twee coureurs aan, waarbij de ene een man is en de ander een vrouw. Zij delen samen de verantwoordelijkheden als rijder en navigator. Tot dusver is slechts een handvol rijders gepresenteerd: voormalig DTM-kampioen Mattias Ekström bij Abt Sportsline, Hansen en Catie Munnings bij Andretti United Extreme E en Sara Price en Kyle LeDuc bij Chip Ganassi Racing.

Het eerste Extreme E-seizoen gaat begin 2021 van start. Vooralsnog staat de start gepland voor 23 en 24 januari bij Lac Rose in Senegal. Daarna racet men nog in Saudi-Arabië, Nepal, Groenland en Brazilië. De races worden verreden op plaatsen waar de gevolgen van klimaatverandering zichtbaar zijn.

Met medewerking van Matt Kew