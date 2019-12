Tonizza wint F1 Esports-titel 2019, Red Bull beste team

Het kampioenschap, dat uit twaalf ronden bestond en gespeeld werd in de videogame F1 2019, kwam woensdag tot een eind. En er was nog meer dan in voorgaande keren om voor te strijden; de prijzenpot had een waarde van maar liefst $500.000. In de voorgaande twee jaren ging de titel naar de Britse gamer Brendon Leigh, maar die kwam nu niet verder dan de vijfde plek. De Italiaan David Tonizza, die voor Ferrari uitkwam, eindigde met 184 punten bovenaan.

Op woensdagavond werden de laatste drie races van het jaar verreden, op de bekende banen Suzuka, Circuit of the Americas en Interlagos. Tonizza eindigde slechts eenmaal op het podium, met een tweede plek op laatstgenoemde circuit. Toch was dat samen met zijn vierde en zesde plek in de eerste twee races genoeg om de titel veilig te stellen.

Spektakel was er genoeg, ook de kampioen zelf liet een paar gedurfde inhaalacties zien. De Deense Frederik Rasmussen (171 punten), Daniel Bereznay (128 punten), Jarno Opmeer (123 punten) en Brendon Leigh (77 punten) maakten de top vijf in het kampioenschap compleet. Daarmee is de 19-jarige Opmeer, die eerder nog op de Hockenheimring won, de beste Nederlander die aan de esports-competitie meedeed. Overige Nederlanders Bono Huis en Floris Wijers sloten het seizoen af met de zevende en negentiende plek.

Van de teams was het Red Bull dat bovenaan eindigde. De renstal verdiende 246 punten, terwijl Ferrari er 184 had veroverd. Alfa Romeo en Renault zaten er vlak onder met 176 en 172 punten. Opmerkelijk genoeg deed Mercedes het in tegenstelling tot het echte F1-kampioenschap met een achtste positie niet goed. Vorig jaar won het team met Brendon Leigh nog beide esports-titels.