De tweede kans die een Nederlandse F1-kampioen krijgt bij Mercedes

Het officiële esports-kampioenschap van de Formule 1 is vorige week begonnen aan het zesde seizoen, maar met name tijdens de lockdowns vanwege het coronavirus nam de interesse in het simracen een vlucht. Het resultaat is dat gameontwikkelaar Codemasters vorig jaar voor 1,2 miljard dollar werd overgenomen door EA Sports. Anderzijds heeft het een geheel nieuwe kant van F1 gecreëerd. Tijdens de lockdowns waagden vele van de vaste coureurs zich aan het online racen, terwijl F1-gamecontent het goed blijft doen op platforms als YouTube.

Een van de grootste namen in F1 Esports is Jarno Opmeer. De Nederlander heeft in het kielzog van Formule 1-wereldkampioen Max Verstappen al mooie dingen laten zien met onder meer het winnen van de laatste twee F1 Esports-titels. "In de afgelopen vijf, zes jaar is het aantal Nederlanders in de racewereld een soort van geëxplodeerd. Niet alleen qua aantal Formule 1-fans, maar je ziet de laatste tijd ook steeds vaker Nederlanders in het simracen. Ook gaan veel meer mensen in Nederland karten. Het aantal racefans is hier absoluut enorm gegroeid", vertelt Opmeer aan Motorsport.com.

Tweede kans in autosport via esports

Vanaf jonge leeftijd joeg Opmeer een carrière in F1 aan en via successen in nationale kartkampioenschappen maakte hij op 16-jarige leeftijd de overstap naar formulewagens. Hij streed met landgenoot en huidig Formule 2-coureur Richard Verschoor om de titel in het SMP Formule 4, waarin hij in 2016 zeven races won. Een van die zeges behaalde hij in het voorprogramma van F1 in Rusland, waarmee Opmeer ineens op de radar kwam. Renault besloot hem op te nemen in het opleidingsprogramma, om hem een jaar later alweer uit te zwaaien na een lastig 2017. Opmeer was op dat moment echter al bezig met esports. Zo miste hij de kwalificatie voor het eerste F1 Esports-kampioenschap in 2017 vanwege een clash met zijn verplichtingen in de autosport. Voldoende geld om zijn racecarrière draaiende te houden was er vervolgens niet, maar met esports had hij nu een nieuwe route om te bewandelen.

Jarno Opmeer op weg naar de zege in de Formule 4-race in Sochi. Foto: Sutton Images

"Esports is eigenlijk mijn tweede kans. Als je niet veel ondersteuning hebt van je ouders - of financieel gezien helemaal niet, zoals in mijn geval - krijg je in de autosport normaal maar één kans en dat geldt zeker in de juniorklassen", zegt Opmeer. "De kans dat je het in één poging maakt is heel, heel klein. Normaal heb je een paar jaar extra in juniorklassen nodig om het te redden. Dus toen kreeg ik deze kans. Ik wist van het racen in het echte leven dat ik in de voorbereiding op races best snel was op de sim. Dit was voor mij een geweldige mogelijkheid om toch een tweede kans te krijgen."

Tweevoudig kampioen Opmeer helpt Russell

Die kans heeft hij met beide handen aangegrepen. Voor het F1 Esports-seizoen 2019 stapte hij in bij zijn voormalige team Renault, om in 2020 zijn eerste titel te winnen namens Alfa Romeo. Daarna volgde de overstap naar Mercedes, waarmee hij in 2021 succesvol zijn titel verdedigde. Statistisch is Opmeer daarmee de succesvolste coureur in de historie van F1 Esports. Bij Mercedes zag men intussen ook de toegevoegde waarde van esports. In eerste instantie werd de operatie direct naast de F1-simulator in de fabriek in Brackley geplaatst, waarmee het voordeel en het inzicht van het virtuele racen op waarde werd geschat. Inmiddels hebben de simracers een verbeterde faciliteit in de fabriek, waardoor Opmeer en zijn teamgenoten een eigen ruimte hebben om zich op hun wedstrijden voor te bereiden. Ook kunnen ze daar werken aan hun fysieke gesteldheid, zoals een F1-coureur dat ook doet.

Ook heeft het Opmeer de kans gegeven om samen te werken met Mercedes F1-coureur George Russell, iemand die esports tijdens de lockdown helemaal omarmd heeft. Volgens Opmeer is Russell heel snel geworden, mede door de tips en tricks die de Nederlander heeft meegegeven. "Dat had ik misschien niet moeten doen", zegt hij daar zelf over met een grote lach. Zowel Opmeer als Russell doet later dit jaar mee aan een uitdaging op iRacing, die door Mercedes-partner IWC is opgezet. "Soms zet je voor je gevoel een uitzonderlijke ronde neer en toch staat hij dan net voor je", zegt Russell over Opmeer tegen Motorsport.com. "Hij is duidelijk een van de besten ter wereld, dus ik had het wel verwacht. Hij was best teleurgesteld over hoe dichtbij ik stond, dus het was interessant om te zien dat we allebei een andere mening hadden."

Jarno Opmeer Foto: Mercedes-Benz

Deze winter wil Russell weer meer gaan simracen. Ook is hij onder de indruk dat de groei van de sector nieuw leven heeft geblazen in de carrières van coureurs als Opmeer. "Het is geen geheim dat autosport een ongelofelijk dure industrie is. Je hebt veel geluk en geld nodig om de kans te krijgen om in de opstapklassen te racen", weet Russell. "Maar esports is relatief gezien toegankelijk voor veel verschillende mensen. Je kan dagelijks racen in de game. In een F1-auto krijgen we vier testdagen per seizoen, terwijl ik in esports eerder zo'n vier uur per dag trainde. Het is geweldig om de kans te geven aan degenen die misschien niet de kans kregen in het echte racen, maar ook aan degenen die passie hebben voor gaming."

Focus blijft voorlopig op esports

In sommige gevallen heeft esports coureurs geholpen om progressie te boeken in het echte racen. Zo klom Cem Bolukbasi dit jaar op naar de Formule 2, terwijl James Baldwin zijn debuut in British GT winnend afsloot. Voor Opmeer blijft de focus voorlopig op de virtuele racerij liggen, zeker nu hij in 2022 namens Mercedes opnieuw jaagt op de F1 Esports-titel. "Op dit moment gaat al mijn aandacht uit naar esports. Natuurlijk zou ik de kans aangrijpen als er een serieuze mogelijkheid is, maar ik wil geen half werk leveren en zonder voorbereiding één race doen. Dat is schadelijk voor je imago, maar ook voor de hele simrace-gemeenschap."

Die gemeenschap heeft Opmeer de laatste tijd gestaag zien groeien, in lijn met zijn eigen carrière. Op YouTube heeft hij inmiddels ruim 375.000 abonnees, van wie velen bekend zijn geraakt met F1 via gamen. "Het trekt gamers aan, omdat ze het zelf kunnen doen. Je ziet op YouTube enkele reacties waarin mensen zeggen 'oh, ik ben F1 gaan volgen via jouw kanaal!' Dat is heel, heel cool om te zien", zegt Opmeer. Het is een bemoedigend teken van de invloed die esports kan hebben op F1.