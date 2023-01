Racegames zijn er al enkele decennia en ook de Formule 1 staat daarin regelmatig centraal. Sinds 2009 brengt gameontwikkelaar Codemasters ieder jaar een nieuw deel uit de F1-reeks uit, maar de oprichting van een officieel simracekampioenschap liet lang op zich wachten. Pas in 2017 werd de eerste editie van de F1 Esports Series georganiseerd, terwijl het eerste volwaardige seizoen in 2018 werd verreden. Het zijn de enige twee seizoenen die Jarno Opmeer miste. Hij debuteerde in 2019 in dienst van Renault Vitality het officiële esports-kampioenschap van de Formule 1 door meteen vierde te worden in de titelstrijd.

Voor zijn tweede seizoen in de F1 Esports Pro Series stapte Opmeer over naar Alfa Romeo Esports. Met succes, want dat leverde hem zijn eerste titel op én een prachtige overstap naar Mercedes-AMG Petronas Esports. In dienst van het in Brackley gevestigde team prolongeerde de Nederlander in 2021 zijn F1 Esports-titel. Als een van de toppers uit het kampioenschap begon Opmeer in 2022 opnieuw namens Mercedes aan het verdedigen van zijn titel, maar hij slaagde er niet helemaal in om die status te bevestigen. Na twee opeenvolgende titels moest hij afgelopen jaar genoegen nemen met de vijfde positie in de eindstand.

“Afgelopen seizoen was natuurlijk heel lastig”, blikt Opmeer in gesprek met Motorsport.com terug op het afgelopen F1 Esports-seizoen, waarvoor de game F1 22 gebruikt werd. Diverse factoren hebben in zijn ogen een rol gespeeld bij dat moeizamere verloop. “In de game had ik al vrij vroeg door dat ik moeite had met hoe de auto reageerde. Daar bovenop kwam nog dat we enkele andere dingen, zoals loopholes, niet hadden uitgevonden. De setups had ik ook niet echt onder de knie, dus dat maakt het allemaal heel lastig. Maar ik heb alsnog twee races gewonnen, dus het was geen compleet slecht seizoen. Het lag vooral aan de kwalificaties en dat heeft denk ik altijd wel te maken met het onder de knie krijgen van de afstelling. Ik denk dat ik daar altijd een beetje moeite mee heb. Dat was denk ik het grootste probleem.”

De problemen in 2022 komen deels ook voort uit de auto’s in F1 22. In de Formule 1 zelf ging het concept van de auto’s volledig op de kop en dat druppelde zodoende ook door naar de F1-game. De auto’s kregen hierdoor een ander karakter dan in eerdere games en juist die verandering beviel Opmeer niet. “Ik hou er heel erg van als de auto heel erg op de neus is en heel veel rotatie heeft, en dat had deze F1-game gewoon niet. Ik had dit jaar dus heel veel moeite met de ongelofelijke hoeveelheid onderstuur in F1. Ik hoop dat dat volgend jaar weg is, en anders moet ik mij gewoon aanpassen.” Desondanks kan Opmeer het geheel prima in perspectief plaatsen. “Het voelde als een dramatisch seizoen, maar als je naar de resultaten kijkt, dan was het helemaal niet zo dramatisch.”

Eerste deelname aan Sim Formula Europe smaakt naar meer

Het aanpassingsvermogen van Opmeer werd vorig weekend nogmaals getest tijdens de finale van Sim Formula Europe 2023. In MECC Maastricht nam de 22-jarige simcoureur het op een virtueel stratencircuit door Maastricht op tegen zeven sterke tegenstanders. Daarbij werd gebruik gemaakt van de game rFactor 2 en de gekozen auto was de McLaren Senna GTR, wat allebei compleet anders is dan wat Opmeer gewend is in F1 Esports. Thuis stak hij twaalf uur aan voorbereiding in de race, maar toch was het op locatie even wennen aan de uitrusting. “Het is altijd wel even wennen, vooral de eerste tien rondjes. Daarna is het voor mijn gevoel best vrij makkelijk. In principe zat ik meteen op mijn pace van thuis, daar zat ik een tiende van af. De kwalificatie ging zelfs nog sneller dan wat ik thuis deed”, legt hij uit.

Helemaal onbekend met rFactor 2 was Opmeer niet. Zo heeft hij in 2021 en 2022 meegedaan aan Formula E: Accelerate, dat eveneens gebruikmaakt van de game. De deelnemers mochten daarin echter niets veranderen aan hun afstelling en dat maakte het afstelwerk voor Maastricht niet eenvoudiger voor hem. “De physics van de setup werken heel anders en met een geheel andere logica”, vergelijkt Opmeer het afstelwerk in rFactor 2 met de F1-games. “Ik moet zeggen dat rFactor best realistisch is met de setups, maar toch zijn er trucjes en loopholes. Die moet je door zien te krijgen en dan moet je ook nog in een goede balans in de auto krijgen. Ik denk dat het wel redelijk goed gelukt is, maar met echte rFactor-pro’s erbij is het wel lastig. Toen ik voorheen alleen Formule E op rFactor deed, dan hoef je alleen maar in te stappen en te rijden. Het enige wat je kan veranderen is rembalans en brake mapping, dus dan hoef je alleen gas te geven. Met setups is dat net even iets anders.”

Tekst gaat verder onder de foto

Via de eRace of Champions wist Jarno Opmeer zich in 2022 te plaatsen voor de echte editie van de race. Photo by: Race of Champions

De relatieve onervarenheid met afstellen in rFactor 2 speelde Opmeer naar eigen zeggen ook parten in de kwalificatie in Maastricht, waarin hij de zesde tijd klokte. De sprintrace schreef hij vervolgens knap op zijn naam, maar de eindzege ging aan hem voorbij na een vroege crash in de hoofdrace. “Daarbij verloor ik wat posities en dan heb je gelijk ook schade. Ik verloor denk ik twee seconden per ronde, dus het was gewoon een kwestie van uitrijden en zoveel mogelijk puntjes pakken”, blikt Opmeer daar op terug. Het leidde uiteindelijk tot de vierde plek in de eindstand, een klassering waar hij gematigd tevreden mee is. “Kijkend na de kwalificatie wel, maar na race 1 had ik toch wel door dat de race pace heel goed was. Toen was die tweede race toch wel een beetje een teleurstelling. Het blijft echter een stratencircuit en daar heb je grote risico’s.”

Iets wat Opmeer wel miste bij de Sim Formula Europe-finale in Maastricht was een teamgenoot om mee samen te werken. Van zijn zeven tegenstanders hadden zes rijders een teamgenoot bij zich en dat kan voordelen met zich meebrengen. “Er zijn hier natuurlijk hele teams en die kunnen dan samen trainen, en dan heb je wel een klein voordeel”, legt hij uit. “Het team van Romain Grosjean was hier met zijn tweeën, dat gold ook voor Burst esport en Arnage Competition. Het team van Grosjean heeft hier vorig jaar ook al gereden, dus dan heb je al een setup waar je mee kan starten. Volgend jaar zou ik het natuurlijk nog een keer willen doen, want dan heb ik in ieder geval een baseline om mee te beginnen.”

Met Mercedes jagen op derde titel in F1 Esports

Tijdens de F1 Esports-seizoenen kan Opmeer wél rekenen op steun van enkele teamgenoten. Afgelopen jaar had hij de Spanjaard Dani Moreno bij de eerste zes races aan zijn zijde bij Mercedes-AMG Petronas Esports, terwijl de Brit Jake Benham de laatste zes races voor zijn rekening nam naast de Nederlander. Daar waar het team aanvankelijk in dezelfde ruimte racete als waar het F1-team van Mercedes de simulator heeft staan, heeft de esportstak nu een eigen faciliteit in de fabriek in Brackley. Opmeer en zijn teamgenoten zijn daar zeker gedurende het F1 Esports-seizoen vaak te vinden.

“In principe zijn we gedurende het seizoen heel veel in Engeland, ook voor de races zijn we daar. Dan zijn we bij elkaar en hebben we het eigenlijk non-stop over setups en allerlei verschillende dingen”, zegt Opmeer, die er tijdens het afgelopen F1 Esports-seizoen wel achter kwam dat er enkele interne problemen waren. “Het jaar ervoor zijn we met het team door een grote rebuild gegaan. Omdat we het kampioenschap toen wonnen, hadden we veel van de problemen binnen het team denk ik niet door. We zijn er nu mee bezig om dat op te lossen, daar zijn we dit off-season vooral mee bezig.”

Daarmee zijn de voorbereidingen op het nieuwe F1 Esports-seizoen al begonnen voor Mercedes en Opmeer. Hij is van plan om in 2023 een poging te doen om de titel te heroveren en de eerste rijder te worden met drie F1 Esports-titels. “De bedoeling is dat ik gewoon weer doorga met Mercedes. Ik denk dat Mercedes een van de beste Esports-teams is en misschien ook wel de beste kan worden. Daar zijn we hard mee bezig en de verantwoordelijkheid ligt natuurlijk ook voor een deel bij mij.” Maar voordat F1 Esports weer begint, heeft Opmeer nog voldoende tijd voor andere simraces.

“Komende maand doe ik de Race of Champions. Daarna ben ik vooral bezig met leagueraces in F1 en ook de V10R League wil ik weer doen. Die heb ik vorig jaar natuurlijk gewonnen, dus ik hoop dat ik die dit jaar weer kan winnen met mijn team”, vertelt Opmeer over zijn plannen voor 2023. Toch is hij niet van plan om alle competities te rijden waaraan hij in 2022 meedeed. “Vorig jaar deed ik ook Formula Pro, maar dat was iets te veel om ernaast te doen. Dat is ook heel veel setupwerk en het is gewoon lastig als je de hele tijd tussen games moet switchen en dan ook nog een heel goede setup moet maken. Die doe ik dit jaar dus niet. Halverwege het jaar zal ik me dan weer gaan focussen op F1 2023.”