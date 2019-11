Formule 1 sluit deal met gameontwikkelaar EA

Alle Formule 1-teams zitten vanaf vandaag in de racegame Real Racing 3. De F1 heeft een licentiedeal gesloten met Electronic Arts en Firemonkeys Studio. In 2013 kwam de game al uit, maar dankzij regelmatige updates heeft het spel nog steeds een trouwe schare spelers die nu dus ook met officiële F1-bolides kunnen racen op bestaande circuits.

Naast een mobile game van Codemasters die geheel gericht is op de Formule 1, hoopt de sport de populariteit verder te vergroten onder jonge generaties door RR3 aan het repertoire toe te voegen. De update bevat meerdere elementen. Spelers kunnen kiezen uit alle teams en coureurs, of dat nu Williams is met George Russell of Mercedes met kampioen Lewis Hamilton. Daarnaast kan je over een digitale variant van iconische omlopen zoals Monza, Silverstone en Suzuka scheuren. Het Yas Marina Circuit verschijnt op de dag van de Grand Prix van Abu Dhabi, 1 december.

EA bracht Real Racing 3 in 2013 uit. Het spel is beschikbaar voor iOS- en Android-systemen en gratis te downloaden in de App Store of Google Play Store. Naast nieuwe wagens en evenementen is er nu ook de mogelijkheid om een F1-hub te bezoeken, een dagelijkse race te starten, of kampioenschappen en speciale GP-evenementen die je verder helpen in je in-game carrière. Om de besturing goed in de vingers te krijgen, is er een speciale tutorial gemaakt.

Joe Donoghue, general manager bij EA Firemonkeys, laat in een reactie weten: "De samenwerking tussen EA Firemonkeys en de Formule 1 is een ongelooflijk spannende kans voor onze spelers om de volgende evolutie van het spel op een nieuwe en innovatieve manier te ervaren. Dankzij deze samenwerking kunnen F1-fans voor het eerst toegang krijgen tot hun favoriete teams en coureurs in Real Racing 3."