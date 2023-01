Nederlandse F1 Esports-kampioen plaatst zich voor ROC Nations Cup

Dit weekend vindt in het Zweedse Pite Havsbad de 2023-editie van de Race of Champions plaats. In de aanloop naar het evenement hebben diverse toppers uit het simracen zich al met elkaar gemeten tijdens de eROC. Daarin nemen de coureurs het tegen elkaar op in de simulator, maar ook op het ijscircuit waar zaterdag de landenwedstrijd en zondag het individuele treffen van de Race of Champions worden afgewerkt. De esporters die de finale halen van eROC, verzekeren zich daarmee ook van deelname aan de Nations Cup.

De finaledag van eROC werd afgetrapt met een groepsfase, waarin Michael Romanidis, Martin Palm, Jarno Opmeer en Lucas Blakeley aan de start verschenen. Deze fase van de competitie bestond voor een ronde op de simulator, gevolgd door een ronde op de echte omloop. F1 Esports-deelnemer Romanidis toonde zich de sterkste op de sim, maar uiteindelijk plaatste hij zich niet voor de finale. Die twee plekken gingen namelijk naar regerend F1 Esports-kampioen Blakeley en tweevoudig kampioen Opmeer, die allebei uitblonken op het fysieke circuit. Daarmee plaatsten zij zich ook voor het eerste onderdeel van de echte Race of Champions.

In die finale moeten Opmeer en Blakeley het eerst tegen elkaar opnemen in een rechtstreeks duel op de ijsbaan, gevolgd door duels op de simulator. Op het ijs bleek er geen maat te staan op Blakeley, die in de Polaris RZR met ruim vier seconden verschil afrekende met Opmeer. De Nederlander kreeg nog de kans om iets terug te doen op de simulator, maar daar slaagde hij niet in. Blakeley won twee heats in de virtuele wereld en kroonde zich daarmee tot de winnaar van eROC. De Schot is de opvolger van Opmeer, die hem vorig jaar nog versloeg in de finale van de virtuele krachtmeting.

Net als vorig jaar vormen Opmeer en Blakeley zaterdag Team eROC tijdens de Nations Cup van de Race of Champions. In de eerste ronde nemen zij het op tegen Team Finland, dat bestaat uit tweevoudig F1-wereldkampioen Mika Hakkinen en tienvoudig GP-winnaar Valtteri Bottas.