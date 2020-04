Podiumplaats voor Verstappen in Supercars Eseries Silverstone

De eerste twee van vier races van de tweede ronde van de Supercars All Stars Eseries werden verreden op Silverstone. Verstappen kwalificeerde zich bij zijn simdebuut in de krachtige bolide op een knappe zesde positie voor de eerste race van de dag. De pole-position was voor Anton de Pasquale, terwijl kampioenschapsleider Scott McLaughlin en Verstappen’s teamgenoot Shane van Gisbergen de top-3 completeerden.

De start van de zeven ronden tellende sprintrace verliep zoals gehoopt voor De Pasquale, die de leiding relatief eenvoudig wist te behouden. Verstappen schoof bij de start meteen door naar de vierde positie en later in de openingsronde werd hij zelfs naar de tweede positie gepromoveerd: Van Gisbergen en McLaughlin wilden elkaar geen duimbreed toegeven door Maggots en Becketts, waardoor ze iets wijd gingen en de deur openden voor Verstappen om erlangs te komen.

De race settelde zich daarna enigszins. De Pasquale bouwde langzaam maar zeker een gaatje op naar Verstappen, die richting het einde van de race meer en meer onder druk kwam te staan van Red Bull Holden-teamgenoot Van Gisbergen. Positieveranderingen kwamen er echter niet meer: De Pasquale pakte zijn eerste zege in de Supercars All Stars Eseries, op anderhalve seconde gevolgd door Verstappen, Van Gisbergen en McLaughlin. Chaz Mostert eindigde op ruim zeven seconden als vijfde, voor Andre Heimgartner, Garry Jacobson, Will Davison, Nick Percat en Will Brown op de tiende positie.

Waters sterkste in chaotische hoofdrace

De startopstelling voor de tweede race werd bepaald middels een ‘reversed grid’, waardoor Mark Winterbottom vanaf pole-position mocht vertrekken. De snelste mannen uit de eerste race moesten daarentegen genoegen nemen met een startpositie in de achterhoede en konden zich opmaken voor een inhaalrace van negen ronden, waarin ook een verplichte pitstop gemaakt moet worden.

De snelheidsverschillen zorgden voor een chaotisch verloop van de race. Winterbottom kwam goed weg en pakte meteen de leiding, waarna in de eerste ronde de ene na de andere coureur spinde of bij een incident betrokken raakte. Dat gold ook voor Verstappen, die na twee ronden naar de twaalfde positie was opgeklommen maar wel met flinke schade aan zijn Holden rondreed. Heimgartner en Van Gisbergen leken de grootste profiteurs van de chaos in de openingsfase: vanaf startposities 21 en 24 reden zij na twee ronden op de posities 5 en 6, hoewel zij daarbij ook geholpen werden door de pitstop die de concurrentie maakte.

Na vijf ronden hadden alle coureurs hun verplichte pitstop gemaakt, wat Jake Kostecki aan de leiding bracht. Cameron Waters voerde de druk meteen op en ging in de zevende ronde in Stowe voorbij aan Kostecki, waarna De Pasquale en Van Gisbergen zich ook weer aan het front meldden. De podiumklanten van de eerste race raakten elkaar in ronde 8, maar konden met wat tijdverlies alsnog verder. De strijd om de zege konden ze daarna vergeten, want Waters maakte geen fouten meer in de slotfase. Kostecki hield de tweede positie vast, terwijl De Pasquale Van Gisbergen nipt van het lijf hield. Verstappen kwam na zijn ongelukkige openingsfase niet verder dan P17.