Verstappen twee keer tweede bij Supercars Eseries Barcelona

Na de races op Silverstone schakelden de Supercars-coureurs over naar het Circuit de Barcelona-Catalunya, waar zij nogmaals twee races zouden afwerken. Shane van Gisbergen begon door zich van de pole position te verzekeren voor de eerste van twee races, voor Anton De Pasquale en Chaz Mostert. Max Verstappen verzekerde zich met de zesde startpositie wederom van een prima uitgangspositie in een veld waar verder louter Supercars-coureurs aan het vertrek verschenen.

Verstappen kende een prima start van de sprintrace op het virtuele Spaanse circuit. Hij kwam goed van zijn plek en leek van P6 naar de vierde positie te klimmen maar na een spin van Scott McLaughlin werd het de derde positie. Daarmee nestelde hij zich achter Van Gisbergen, die de leiding bij de start behield, en de vanaf P4 gestarte Will Brown. Brown moest er binnen enkele ronden al aan geloven en dat bracht Verstappen dus op de tweede positie.

Aanvankelijk wist Verstappen het gaatje met Red Bull Holden-teamgenoot Van Gisbergen nog te verkleinen, maar uiteindelijk liep de Nieuw-Zeelander voorzichtig weg bij de Nederlander. Daarmee pakte Van Gisbergen zijn eerste zege van de dag, terwijl Verstappen voor de tweede keer beslag legde op P2. De Pasquale deed goede zeken met de derde positie door halverwege de race voorbij te gaan aan teamgenoot Brown. Cameron Waters, de winnaar van de tweede race op Silverstone, werd negende, terwijl McLaughlin na zijn spin zich terugknokte naar de twaalfde positie.

Dubbelslag voor Van Gisbergen

In de kwalificatie voor de tweede race op het Circuit de Barcelona-Catalunya, die over elf ronden ging en waar de coureurs verplicht een stop moesten maken, pakte De Pasquale zijn vierde pole position in vijf kwalificatiesessies. Achter Mostert, Van Gisbergen en McLaughlin pakte Verstappen de vijfde startpositie. De Pasquale werd het grootste slachtoffer van de chaotische startfase: Van Gisbergen ging in de eerste bocht aan hem voorbij, waarna de sterk gestarte Verstappen hem in een spin tikte. Daardoor viel De Pasquale terug naar de negentiende positie.

Van Gisbergen behield de leiding relatief eenvoudig tijdens de eerste stint, waarna Verstappen en nummer 3 McLaughlin na vier ronden hun verplichte pitstop maakten. De Nieuw-Zeelandse leider maakte twee ronden later zijn pitstop en kwam daardoor achter Verstappen terug op de baan. De coureur van Red Bull Racing kon echter slechts iets meer dan twee ronden van de eerste plek genieten, want op nieuwere banden ging Van Gisbergen op het lange rechte stuk relatief eenvoudig voorbij aan de Nederlander, die in 2016 zijn eerste Formule 1-zege pakte op het Circuit de Barcelona-Catalunya.

In de Supercars All Stars Eseries-race op de virtuele versie van het circuit pakte Verstappen de zege dus niet, want die ging wederom naar Van Gisbergen. Op ruim anderhalve seconde legde Verstappen voor de derde keer in vier races beslag op de tweede plaats, gevolgd door McLaughlin. Waters pakte de vierde positie, terwijl de top 5 gecompleteerd werd door Will Davison. De Pasquale kwam na zijn vroege spin niet verder dan P14.

Kijk hier de tweede ronde van de Supercars Eseries terug: