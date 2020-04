Codemasters onthult releasedatum voor F1 2020

Het F1-seizoen 2020 wacht door de uitbraak van het coronavirus nog altijd op het officiële startschot en het is nog onduidelijk wanneer en waar dat precies gaat gebeuren. Een start voor het eerste weekend van juli lijkt echter uitgesloten en mogelijk zou dat gevolgen hebben op de releasedatum van de officiële game van dit Formule 1-seizoen. Codemasters maakt echter korte metten met de twijfels over wanneer de game wordt uitgebracht. F1 2020 komt op 10 juli uit, een week voordat de Britse Grand Prix gepland staat.

De belangrijkste nieuwe toevoeging aan de game is de introductie van een teammanagement-modus, dat de naam 'My Team' draagt. Hierbij kunnen gamers een carrièremodus beginnen en tegelijkertijd hun eigen team opstarten, dat als elfde renstal in de carrièremodus opgenomen wordt. Als gamer ben je verantwoordelijk voor het zoeken naar sponsoren, het aanleggen en beheren van de faciliteiten van het team en het inhuren van coureurs en een motorleverancier. Ook is het mogelijk om kortere seizoenen in de carrièremodus te spelen, die niet uit 22, maar uit 10 of 16 races bestaan. Ook Circuit Zandvoort en het Hanoi Street Circuit, de nieuwe circuits die de F1 in 2020 aandoet, zijn opgenomen in de game.

Naast de reguliere editie komt er ook een speciale editie van F1 2020 op de markt. Ter ere van 70 jaar Formule 1 en Lewis Hamiltons jacht op zijn zevende wereldtitel, waarmee hij op gelijke hoogte kan komen met Michael Schumacher, komt Codemasters met de ‘F1 2020 Deluxe Schumacher Edition’. Met deze editie kunnen vier extra historische auto’s uit Schumachers carrière bestuurd worden: de Jordan 191 waarin hij debuteerde, de twee Benetton-bolides waarmee hij wereldkampioen werd en de Ferrari F1-2000, waarmee hij zijn eerste titel namens Ferrari behaalde. Mensen die de Schumacher-editie bestellen, kunnen F1 2020 bovendien drie dagen eerder spelen. De splitscreen-modus keert na 5 jaar afwezigheid terug, terwijl de Formule 2 behouden blijft voor F1 2020.

“F1 2020 belooft onze grootste en meest innovatieve titel tot nu toe te worden”, zei Paul Jeal, de directeur van de F1-franchise binnen Codemasters. “Onze kernspelers zullen nog meer diepgaande gameplay verwelkomen met de introductie van de nieuwe modus My Team, naast drie seizoenlengtes die aanpasbaar zijn, waardoor zij hun favoriete circuits kunnen kiezen. In het jaar waarin Lewis Hamilton voor zijn zevende wereldtitel gaat, eren wij de grootste F1-coureur aller tijden met onze Michael Schumacher Deluxe Edition, waarvan we weten dat het populair gaat zijn binnen onze community.”

Vanaf 10 juli is F1 2020 te spelen op de Xbox One, PlayStation 4 en de PC, terwijl de game voor het eerst ook uitkomt op Google Stadia.