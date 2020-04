Verstappen met knaloranje livery in Real Racers Never Quit

Team Redline organiseerde in de afgelopen weken al een kampioenschap voor coureurs die door de coronavirus-pandemie noodgedwongen thuiszitten. Max Verstappen werd na zes evenementen en twaalf races gekroond tot kampioen van de serie Real Racers Never Quit. Die serie wordt woensdagavond voortgezet met een nieuwe reeks, om een eerbetoon te brengen aan de autosporthelden van het verleden. De coureurs kunnen zich vanavond vanaf 20.45 uur dus bewijzen in Formule 1-bolides uit de jaren ‘70.

Voor Verstappen wordt het zijn tweede esports-optreden van de dag, nadat hij aan het eind van de ochtend drie podiumplaatsen bemachtigde bij een gastoptreden in de Supercars All Stars Eseries. Daarbij reed hij nog in een auto die de kleuren had van de Red Bull RB16 waarmee hij in het echte leven in actie komt, maar bij Real Racers Never Quit gaat Verstappen voor een andere livery. De klassieke F1-bolide wordt niet gesierd door werkgever Red Bull, maar door persoonlijke sponsor CarNext.com. Daardoor is Verstappen vanavond te herkennen aan een oranje livery met startnummer 33 in grote, witte cijfers.

De auto waarmee Max Verstappen vanavond racet: