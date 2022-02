LIVE: Max Verstappen in de virtuele 12 uur van Bathurst

Simfanaat Max Verstappen heeft in de voorbije weken niet stilgezeten. De Formule 1-coureur gaf onder meer acte de présence in de virtuele 24 uur van Le Mans en de online 24 uur van Daytona. In beide races verging het de Limburger niet helemaal naar wens. Zo crashte hij tijdens het eerstgenoemde evenement en ging het in Daytona mis met Team Redline nog voordat Verstappen in de auto kon stappen. Dat weerhoudt hem er echter niet van om dit weekend opnieuw in zijn eigen simulator te kruipen voor een endurancewedstrijd.

Verstappen stapt voor de 12 uur van Bathurst in een virtuele McLaren MP4-12C GT3. Hij deelt die bolide met zijn Britse Redline-teammaat Luke Bennett. Samen vormen zij één van de maar liefst zes rijdersduo's die het bekende simteam inzet. Naast Verstappen is het daarbij uitkijken naar de verrichtingen van onder meer IndyCar-kampioen Alex Palou, DTM-coureur Daniel Juncadella en Supercars-icoon Shane van Gisbergen. De twee laatstgenoemden delen een bolide namens Team Redline, terwijl Palou met simracer Enzo Bonito aan het vertrek verschijnt.

De formatie van Verstappen startte vanaf de vijfde plek, maar de Limburger wist zich in de openingsfase al meteen naar voren te werken in de #70-auto. Binnen een kwartier wist de wereldkampioen Formule 1 de leiding te pakken.

LIVE: De 12 uur van Bathurst in iRacing met Max Verstappen