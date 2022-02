iRacing 12 uur van Bathurst volgende sim-uitdaging Max Verstappen

Het jaar 2022 is bijna anderhalve maand oud, maar Max Verstappen heeft er al flink wat race-uren op zitten. De coureur van Red Bull Racing testte al met een Porsche op het circuit van Estoril en verzorgde in een oude Red Bull F1-bolide al een demonstratie op het ijs van Zell am See. Daarnaast stond hij in de digitale wereld al aan de start van grote simraces als de 24 uur van Le Mans Virtual en de iRacing 24 uur van Daytona. In beide races was het geluk niet aan zijn zijde: op Le Mans crashte Verstappen in leidende positie uit de race, op Daytona was de race van zijn team al over voordat hij zelf ook maar een meter gereden had.

Enkele dagen na de teampresentatie van Red Bull voor het Formule 1-seizoen 2022 staat Verstappen opnieuw aan de start van een lange simrace. Namens Team Redline, de formatie waarvoor hij altijd zijn simraces afwerkt, verschijnt de Limburger aan de start van de iRacing 12 uur van Bathurst. Hij deelt zijn McLaren MP4-12C GT3 tijdens de twaalf uur durende simrace met de Brit Luke Bennett. Zij vormen een van de zes rijdersduo’s die door Team Redline worden ingezet tijdens deze virtuele race, die in de game iRacing wordt verreden.

Ook de bezetting van de andere McLarens is uitstekend te noemen. Zo deelt IndyCar-kampioen Alex Palou een bolide met simracer Enzo Bonito, terwijl regerend Supercars-kampioen Shane van Gisbergen aan DTM-coureur Daniel Juncadella is gekoppeld. De vierde McLaren wordt bestuurd door simracers Christopher Dambietz en Alex Thiebe. Tot slot zet Team Redline ook twee BMW M4 GT3’s in tijdens de iRacing 12 uur van Bathurst. Maximilian Benecke en Patrik Holzmann delen een van deze BMW’s, in de andere is plaats ingeruimd voor Diogo Pinto en Chris Lulham.

De iRacing 12 uur van Bathurst begint zaterdag om 14.00 uur Nederlandse tijd, een halve dag later wordt de finishvlag gezwaaid. De volledige race is via een stream op Motorsport.com te volgen.