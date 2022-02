Max Verstappen domineert en zegeviert in iRacing 12 uur Bathurst

Eerder dit jaar verscheen Max Verstappen al aan de start van grote simraces als de 24 uur van Le Mans Virtual en de iRacing 24 uur van Daytona. Beide races verliepen niet bepaald succesvol voor de coureur van Red Bull Racing. Op Le Mans crashte hij in leidende positie uit de race, terwijl hij op Daytona vanwege een relatief vroege uitvalbeurt geen meter heeft gereden. Zaterdag verscheen Verstappen aan de start van de derde grote virtuele endurance-race, de iRacing 12 uur van Bathurst. Daarin verscheen hij samen met teamgenoot Luke Bennett aan de start in een McLaren MP4-12C GT3 van Team Redline.

In de kwalificatie kwam het koppel tot de vijfde tijd en vanaf die positie mocht Verstappen dan ook de start nemen. Met een goede start kwam hij al snel op de derde positie te rijden, waarna hij de aanval inzette op Alexander Thiebe van Team Redline Yellow en VRS Coanda Simsport-rijder Joshua Rogers. Aan de eerste gaat Verstappen relatief eenvoudig voorbij, maar er is wel even contact met Rogers. Verstappen profiteert en pakt de leiding, terwijl de BMW M4 GT3 van Team Redline-coureurs Max Benecke en Patrik Holzmann profiteren en de tweede positie overnemen.

Eenmaal aan het front verandert er helemaal niets meer: Verstappen en Bennett wisselen elkaar iedere twee uur af en komen na 12 uur racen als eerste over de finish, bijna een minuut voor Benecke en Holzmann. Rainer Talvar en Phillippe Denes brachten de BMW M4 GT3 van BS+Competition naar de derde positie. Na afloop van de race reageerde Verstappen kort op de race via Verstappen.com: “Het was lekker om te racen, de auto ging super, net als vorig jaar ondanks dat we toen een andere auto hadden”, zegt Max. “Onze jonge protegé Luke heeft zeer solide gereden, dat is aangenaam om te zien. Het is mooi dat we samen deze race voor Team Redline hebben weten te winnen.”

Daar waar Verstappen zich deze winter weer regelmatig heeft laten zien op de virtuele circuits, gaat dat in de komende periode waarschijnlijk weer minder vaak gebeuren. Op 23 februari staat de Nederlander aan het vertrek bij de eerste F1-wintertest in Barcelona, waarna op 10 maart de tweede testweek in Bahrein begint. Op 20 maart staat aldaar ook de eerste Grand Prix van 2022 op de rol.