Van der Garde: Hou Max niet bij, maar online Le Mans wordt spektakel

Het lijkt zo onschuldig, voor de lol een beetje tijd doorbrengen in de simulator ten tijde van corona. Maar bij deze virtuele uitgave van de 24 uur van Le Mans komt toch veel meer kijken. Het WEC neemt de race uiterst serieus en een kleine blik op de deelnemerslijst leert dat voor coureurs precies hetzelfde geldt. F1-coureurs als Max Verstappen, Charles Leclerc en Lando Norris zijn van de partij, net als talloze simspecialisten en veel deelnemers aan de reguliere 24 uur van Le Mans.

Van der Garde als 'bronzen' rijder

Onder die laatste noemer moeten we Van der Garde ook scharen, want een simspecialist is hij naar eigen zeggen allerminst. Hij treedt komend weekend aan op het Circuit de la Sarthe in de #46 LMP2-bolide met Larry ten Voorde en de Duitse simracers Dennis Jordan en Alex Siebel. "Of ik die gasten een beetje kan bijhouden? Nee, ik doe mijn best maar kom nog steeds een halve seconde tekort. Meer zit er gewoon niet in, want ik ben er niet mee opgegroeid", zegt Van der Garde tijdens het video-interview met Motorsport.com. "Ik ben nu eigenlijk een beetje de 'bronzen' rijder in plaats van de 'platinum' rijder in ons team. Een beetje de Frits van Eerd van deze editie."

VIDEO: De hele voorbereiding met Van der Garde op de 24 uur van Le Mans

Dat Van der Garde online minder goed uit de verf komt heeft alles te maken met de verschillen tussen de online wereld en de realiteit. "Het is echt heel anders dan rijden in een gewone auto", vervolgt Van der Garde. Dat geldt ook voor de afstelling, die coureurs voor dit evenement zelf moeten zoeken. "TDS probeerde de afstelling van hun eigen auto erop te zitten in de sim, maar dat werkte voor geen meter. Echt voor geen meter. De hele filosofie is anders. Na twee ronden zei ik al tegen die gasten 'als we hier de race mee moeten doen, dan liggen we binnen vijf minuten al in de muur'."

Verstappen ging 'als een malle'

Een rijder die in virtuele krachtmetingen wel even goed uit de voeten kan als in het echt, luistert naar de naam Max Verstappen. Van der Garde onderhoudt in aanloop naar de race contact met de Red Bull-coureur, maar denkt hem op het moment suprême niet bij te kunnen houden. "Hij ging tijdens die testrace ook weer als een malle, dus ik verwacht wel dat hij één van de snelste rijders zal zijn. Vorige week was hij nog een dag in Nederland en heb ik even contact met hem gehad. Hij zei toen dat hij nog niet veel had getraind, maar afgelopen zondag was hij meteen snel dus dat geloofde ik niet helemaal. Maar goed: het is wel leuk om onderling contact te hebben."

Het woord 'leuk' geldt voor voor de virtuele Le Mans als geheel. Want ondanks dat de organisatie en rFactor volgens Van der Garde nog enkele 'bugs' moeten oplossen, heeft de Nederlander wel zin in de grootste simrace tot dusver. "Ik denk dat het echt een spektakel wordt, ook met de beste simracers erbij die elkaar door en door kennen. We gaan het allemaal meemaken. En zoals het er nu naar uit ziet, vindt de echte 24 uur van Le Mans dit jaar in september plaats. Daar kijk ik ook al heel erg naar uit moet ik zeggen."

De virtuele 24 uur van Le Mans is zaterdagmiddag vanaf 15.00 uur live te volgen via een stream op Motorsport.com en via alle bijbehorende kanalen.