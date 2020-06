Virtuele 24 uur van Le Mans live te zien op RTL7 en Eurosport

Vanuit Parijs wordt aankomend weekend een speciale uitzending geproduceerd rond de virtuele 24 uur van Le Mans. Het team van commentatoren bestaat uit negenvoudig Le Mans-winnaar Tom Kristenen en voormalig FIA WEC-kampioen Allan McNish. Endurance-experts Martin Haven, Ben Constanduros en pitreporter Hayley Edmons sluiten zich ook aan bij het team.

Europa

Met grote namen op de startlijst als Fernando Alonso, Jenson Button, Max Verstappen, Sébastien Buemi, Olivier Panis, Jan Magnussen en Stoffel Vandoorne op de startlijst staan er flink wat sterke Europese coureurs aan het vertrek in de virtuele evenknie van de 24 uur van Le Mans.

In Europa zal Eurosport de eerste 2,5 uur van de race lineair uitzenden, gevolgd door nog eens 2,5 uur in de avond en de laatste 5 uur op zondag als de race haar apotheose nadert. Klanten kunnen de race bovendien in zijn geheel volgen via de Eurosport Player. In Nederland is RTL7 de zender die zo’n negen uur van race live in de huiskamers brengt. Positief nieuws voor de fans die hun favoriet, Max Verstappen, graag willen toejuichen. De race is daarnaast ook te zien op het OTT-platform RTL GP. In België kunnen fans de race volgen via RTBF en RTBF Auvio.

Eurosport is bovendien gratis te zien in Duitsland, Oostenrijk en Zwiterland met een potentieel bereik van 72 miljoen huishoudens. Daarnaast wordt de volledige race in Rusland ook uitgezonden via Motorsport.TV. In Frankrijk hebben fans de kans om in te schakelen op Eurosport, maar ze kunnen de virtuele actie ook volgen via het digitale platform van France TV, dat zo’n zes uur van de race live uit gaat zenden.

Italiaanse fans kunnen hun helden Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Felipe Massa en Giancarlo Fisichella de gehele race volgen via Sky Italia, de rechtenhouder van de Formule 1 in het land. In Denemarken zendt TV2 het evenement volledig uit, op ViaPlay kunnen fans in Zweden, Noorwegen en Finland de actie volgen.

Amerika

Met een kwart van de huidige Formule 1-coureurs plus een aantal Amerikaanse teams in de race, zoals Team Penske met Simon Pagenaud en Juan Pablo Montoya, is de race voor de Amerikaanse markt van groot belang. De toonaangevende sportzender ESPN zal maar liefst twaalf uur van de race uitzenden op ESPN2, waardoor miljoenen huishoudens bereikt worden.

Inwoners van Amerika kunnen de race bovendien volgen via de ESPN-app en ESPN.com. In Canada wordt de race uitgezonden door Discovery Velocity en REV. De Zuid-Amerikaanse sterren Rubens Barrichello, Tony Kanaan en Pietro Fittipaldi zijn de grote publiekstrekkers in dit deel van de wereld. ESPN zorgt bovendien voor de internationale distributie van de race in Latijns-Amerika, Brazilië, de Caraïben, Australië en de Pacifische eilanden

Azië

In de Aziatisch-Pacifische regio is Eurosport de aangewezen zender voor de virtuele 24 uur van Le Mans. Fans in Australië kunnen ook een kwart van de race volgen op Eurosport. Fans van Toyota Gazoo Racing-coureur Brendon Hartley in Nieuw-Zeeland kunnen de race via Sky volgen. In Japan worden de eerste 3,5 uur uitgezonden door J Sports.

ROW

Inwoners van India kunnen via Sony Entertainment Television inschakelen terwijl SuperSport de aangewezen partij is voor het continent Afrika. Die zender zal de volledige race uitzenden.

Online kan de volledige race gevolgd worden via de sociale kanalen en officiële app van FIA WEC en de 24 uur van Le Mans. Bekijk de volledige lijst HIER en bezoek lokale uitzendgerechtigden voor meer informatie. Alle informatie over het evenement kan ook gevonden worden op 24virtual.lemansesports.com.