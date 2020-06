Vandoorne en Solberg in virtuele editie Race of Champions

De virtuele ROC wordt op zondag 28 juni gehouden om 19.00u Nederlandse tijd. Het wordt via het YouTube-kanaal en de Facebookpagina van Race of Champions uitgezonden. Het format voor evenement, dat in samenwerking met Motorsport Games georganiseerd wordt, is ongeveer hetzelfde als het traditionele evenement. Coureurs zullen het in een game tegen elkaar opnemen op enkele historische ROC-locaties zoals het originele circuit op Gran Canaria (bestaande uit stukken offroad en asfalt), maar ook een nagebootste versie van Wembley in Londen. De beide circuits zijn speciaal voor het evenement gebouwd in Assetto Corsa en zijn nog niet eerder in competitie gebruikt.

Naast Solberg en Vandoorne heeft de organisatie van de Race of Champions ook DTM-kampioen René Rast en Benito Guerra (ROC Champion of Champions) bereid gevonden om deel te nemen. In de komende dagen worden meer bekende namen aangekondigd.

“Onze eerste twee eROC-kampioenen Enzo Bonito en James Baldwin hebben bewezen dat ze hun virtuele skills ook in de echte wereld kunnen laten zien. Nu gaan we zien hoe de beste coureurs ter wereld zich aanpassen aan de virtuele discipline als ze meedoen aan de virtuele Race of Champions”, zei ROC-president Fredrik Johnsson. “We hebben de afgelopen maanden door de lockdown een fenomenale groei van esports gezien. De virtuele Race of Champions moet de grote finale worden van alles wat er tijdens deze intense periode gebeurd is, kort voor de start van de eerste Formule 1-race van het seizoen. Het is nog steeds onzeker wanneer het weer mogelijk is om evenementen met fans te organiseren, maar we doen ons best om de virtuele ROC net zo leuk te maken als de echte evenementen van ROC. Iedereen heeft ongeacht in welke klasse in racen evenveel kans om te winnen. We hebben recent een aantal incidenten gezien in de simracerij, maar ik verzeker u: op de ROC-circuits zullen coureurs elkaar niet kunnen raken.

Vandoorne, die dit weekend ook uitkomt tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, zei: “Na het winnen van de Formule E Race at Home Challenge kijk ik er erg naar uit om het op te nemen tegen coureurs uit andere disciplines. Daarna zal ik me weer voorbereiden op het zesde seizoen van de Formule E.”

Solberg voegde toe: “Het is fantastisch om weer op het virtuele circuit te zijn met de vrienden en familie van Race of Champions. Ik heb twee maanden geleden een sim gekocht voor mijn zoon Oliver. Hij heeft alles geïnstalleerd, maar volgens mij breng ik meer tijd door achter de computer. Het wordt erg spannend en leuk om naar te kijken. En het feest na afloop… Dat is bij Race of Champions ongeëvenaard, hopelijk kunnen we dat tijdens de virtuele race opnieuw creëren.”

VIDEO: Aankondiging van de eerste virtuele Race of Champions