MissionH24 levert safety car voor virtuele 24 uur van Le Mans

MissionH24 is een initiatief van de ACO en GreenGT, een pionier in waterstoftechnologie. Het project streeft ernaar om motorsport en de lange afstandsracerij in het bijzonder naar een niveau te stuwen waarop het klimaatneutraal is. Uiteindelijk moet er tijdens de 24 uur van Le Mans in 2024 een waterstofbolide aan de start staan. Door het project op een sportieve basis in te zetten, moet de technologie in de komende jaren dusdanig ontwikkeld worden dat auto’s op de openbare weg uiteindelijk ook op waterstof kunnen rijden.

Aankomend weekend zal het prototype, de LMPH2G, in actie komen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, de grootste simrace ter wereld van de ACO, FIA WEC en Motorsport Games. Het prototype zal actief zijn als eerste wagen voor de start van de race, bovendien dient de wagen met de BWT-livery ook als safety car tijdens het evenement. De LMPH2G wordt bestuurd door Olivier Lombard, in het dagelijks leven testrijder met deze machine, en simracer Aurélien Mallet.

De virtuele 24 uur van Le Mans is aankomend weekend live en onafgebroken te zien via een stream op Motorsport.com.