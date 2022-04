Spannend DTM-seizoen in aantocht? “Twintig kanshebbers op titel”

De Deutsche Tourenwagen Masters begint in 2022 aan het tweede seizoen onder GT3-reglementen. Nadat er vorig jaar negentien auto’s aan de start verschenen, is dat aantal voor 2022 met ruim 50 procent gegroeid naar 29 auto’s van zes verschillende merken, die door vijftien teams worden ingezet. Regerend kampioen Maximilian Götz is opnieuw van de partij, net als tweevoudig titelwinnaar Marco Wittmann, Porsche-fabriekscoureur Laurens Vanthoor, Aston Martin-coureur Nicki Thiim – die in DTM overigens plaatsneemt in een Lamborghini – en de dit jaar teruggekeerde René Rast.

De Duitser werd tussen 2018 en 2020 drie keer op rij DTM-kampioen, maar stapte daarna over naar het Formule E-team van Audi. Dit jaar keert Rast dus terug en hij verwacht dat er een flinke strijd geleverd moet worden om opnieuw met de titel aan de haal te gaan. Consistentie in de prestaties gaat in zijn ogen een belangrijke rol spelen in 2022. “Ik denk dat er misschien twintig of meer coureurs zijn die het kampioenschap kunnen winnen”, zegt Rast. “Het hangt van veel dingen af. Ik denk dat de meeste coureurs potentie hebben om de titel te winnen. Uiteindelijk hangt het waarschijnlijk af van wie het minst betrokken is bij incidenten, crashes en straffen. Natuurlijk speelt ook de snelheid van de auto een grote rol in het eindresultaat.”

Mercedes heeft een indrukwekkende line-up samengesteld voor het nieuwe DTM-seizoen met acht auto’s met fabrieksondersteuning. Regerend kampioen Götz is er dus weer bij, evenals zevenvoudig racewinnaar Lucas Auer. Terug van weggeweest is Maro Engel, die bij GruppeM begint aan zijn derde periode in de klasse. Hij is lovend over het werk van promotor ITR, dat een sterk deelnemersveld op de been heeft gebracht. “Het is fantastisch om terug te zijn. Kijk eens naar het veld, dat ziet er geweldig uit!”, zegt Engel. “Dit is wellicht het sterkste veld dat de DTM heeft gehad sinds de hergeboorte in 2000, dus complimenten voor de organisatoren. Voor mij persoonlijk is het altijd een bijzonder kampioenschap geweest. Niet alleen omdat ik mijn vrouw hier heb ontmoet, maar ook omdat ik hier goede herinneringen heb, van mijn kindertijd tot het zelf meeracen.”

Auer was in de tweede helft van 2021 een van de smaakmakers. Hij leek op de Norisring op weg naar zijn derde zege in drie raceweekenden, tot hij de opdracht kreeg om Winward Mercedes-teamgenoot Götz voorbij te laten. Het doel voor het neefje van voormalig F1-coureur Gerhard Berger is duidelijk: de eind 2021 ingezette lijn voortzetten. “De competitie wordt zwaarder dit jaar. Ik weet zeker dat alle teams en coureurs de lat hoger gaan leggen. Het wordt zwaar”, beseft Auer. “Het doel voor dit jaar is om verder te gaan waar we waren geëindigd. Dan ben ik blij, maar het gaat heel moeilijk worden. De grid is geweldig, er zijn zoveel auto’s en ik denk dat het een van de zwaarste DTM-seizoenen wordt die ik heb meegemaakt.”