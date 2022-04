Begin deze maand werd bekendgemaakt dat Sebastien Loeb eind april zijn DTM-debuut gaat maken. De rallylegende stapt in bij AF Corse en was uiteraard aanwezig bij de eerste officiële DTM-test op het circuit van Hockenheim. De 48-jarige Loeb, die voorlopig alleen is bevestigd voor de openingsrace in Portugal, deelde in Duitsland de Ferrari 488 GT3 Evo met vaste coureur Nick Cassidy. Bij de wisseling van de coureurs werd echter de transponder niet verwisseld. Dit hield in dat de livetiming niet kon aangeven of Loeb of Cassidy in de auto zat. Maar hoe snel was de Fransman nou eigenlijk?

Door het wisselvallige weer kon AF Corse niet een strak testplan afwerken, maar Motorsport-Total ontdekte dat de negenvoudig wereldkampioen rally gemiddeld een seconde trager was dan teamgenoot en GT3-prof Felipe Fraga. Als een verrassing kwam dit niet. Loeb reed negen jaar geleden voor het laatst in een GT3-auto voordat hij aan zijn huidige DTM-uitdaging begon. Bovendien reed de Fransman maar een beperkt aantal ronden. Volgens de coureur rondde hij de Hockenheimring op dinsdag 20 tot 30 keer. Een dag later kwam hij 33 keer over start-finish.

Loeb klokte snelste tijd in laatste ronde

Cassidy trapte de woensdag in natte omstandigheden af, na de lunch werkte de Nieuw-Zeelander ook nog een 'Balance of Performance'-test (BoP-test) af. Iets na vieren nam Loeb het stuur over en kon nog twee uur lang rondjes draaien op een droge baan. De Braziliaan Fraga was op dat moment ook op de baan en dus was het de ideale gelegenheid om de twee met elkaar te vergelijken. Loeb reed diverse stints van zes of zeven rondjes, met meestal vier ronden waarin hij pushte. Fraga werkte een soortgelijk programma af, maar werkte ook nog een stint van 21 rondjes af. Beide heren overschreden de limieten van het circuit diverse keren. Loeb zijn snelste tijd was een 1.40.904, geklokt aan het einde van zijn laatste stint van zes ronden.

Deze tijd was echter wel 2,4 seconden verwijderd van Nico Müllers beste tijd van de dag in de Audi van het team van Rosberg. Hij klokte een 1.38.532, die genoteerd werd tijdens de BoP-test. Het maken van een vergelijking is echter niet eerlijk, aangezien het doel van de BoP-test niet is om de auto's perfect af stellen. Fraga noteerde tijdens de BoP-test een 1.39.783. Zijn snelste tijd, een 1.39.538, werd geschrapt vanwege track limits. Als je deze BoP-test buiten beschouwing laat, aangezien Loeb hier niet aan deelnam, was de beste tijd van Fraga zonder overschrijding van track limits een 1.40.187. Als hij zijn beste sectortijden aan elkaar had geregen, was hij ongeveer een halve seconde sneller geweest. Bij Loeb was er ook nog ruimte voor verbetering. Zijn beste sectortijden zouden hem tot een 1.40.784 hebben gebracht. Dit toont aan dat Loeb momenteel ongeveer een seconde trager is dan Fraga. De beste tijd van Cassidy was een 1.39.844.

Loeb: "Laatste GT3-race is negen jaar geleden"

"Het is een enorme uitdaging om te wennen aan de auto", liet Loeb weten na zijn eerste testdag. "Ik kan met name nog een grote stap maken met het vinden van de juiste afstelling. Daarbij is het zaak om een gevoel te krijgen bij de auto, veel kilometers te maken en het vinden van de limiet. Ik weet echter wel dat dit erg pittig gaat worden." De Fransman stelde wel voordeel te hebben van zijn eerdere ervaringen in een GT3-auto. Negen jaar geleden reed Loeb in een McLaren MP4-12C GT3 in de FIA GT Series. "De auto is vergelijkbaar met de GT3-bolide die ik in het verleden heb bestuurd, maar dat is ook alweer negen jaar geleden. Ik heb dus echt een heel lange tijd niet in een dergelijke bolide gereden. Het was niet eenvoudig om het gevoel weer terug te krijgen. Maar het is beter dan geen ervaring." Over zijn doelen in Portimão houdt hij zich nog op de vlakte. "Ik heb echt geen idee wat ik daar kan verwachten. Ik weet wel dat het niveau erg hoog ligt."