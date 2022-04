DTM-baas Gerhard Berger verrast door deelname Sebastien Loeb

Sebastien Loeb maakt eind april zijn DTM-debuut op het circuit van Portimão in Portugal. De Fransman kruipt achter het stuur van een Ferrari 488 GT3 voor het team van AF Corse. Hij vervangt Nick Cassidy. De 48-jarige coureur wordt de eerste rallyrijder in de DTM sinds landgenoot Sebastien Ogier. Ogier reed voor Mercedes op de Red Bull Ring in 2018. Loeb stapt in op een moment dat de DTM aan zijn tweede seizoen begint in het GT3-tijdperk en de bazen druk bezig zijn de serie meer op de kaart te zetten.

Op de vraag of DTM-baas Gerhard Berger een rol heeft gespeeld in het aantrekken van de negenvoudig rally kampioen, antwoordt de Oostenrijker. "Nee, Loeb was tot mijn grote verrassing het idee van Red Bull zelf. Thomas Uberall (marketingmanager bij Red Bull, red.) vertelde me dat het hun idee was." Hoewel Loeb bekend staat om zijn prestaties in de rallysport, heeft hij zich in zijn loopbaan ook meerdere keren sterk op permanente circuits laten zien. In 2006 finishte hij als tweede in de 24 uur van Le Mans en won Loeb wedstrijden in de FIA GT Series en het World Touring Car Championship.

De Franse coureur heeft voorlopig een veelbewogen jaar achter de rug. Hij startte het seizoen met een tweede plek in de Dakar en versloeg samen met M-Sport Ogier in de rally van Monte-Carlo. Daarnaast reed hij een WRC-race in Portugal, rijdt Loeb een volledig seizoen in de Extreme E-serie en trapt hij dus eind april het DTM-seizoen af. Mocht Cassidy vaker verhinderd zijn door werkzaamheden in de Formule E of het FIA WEC, dan is de kans aanwezig dat Loeb vaker gaat invallen.

Loeb is een levend voorbeeld

Voormalig Formule 1-coureur Berger zegt dat Loeb het levende voorbeeld is van hoe veelzijdig moderne coureurs kunnen zijn. "Hij heeft negen titels op zak, dan val je dus in dezelfde categorie als Valentino Rossi. Waar hij ook rijdt, hij streeft altijd een doel na. Hij won zelfs de Race of Champions tegen Sebastian Vettel en die is ook ijzersterk", gaat de tienvoudig GP-winnaar verder. "Ik vind het altijd onzin als coureurs zeggen dat ze alleen maar in Formule-auto's kunnen rijden. Een coureur kan alles of niets. Loeb is zo'n voorbeeld. Hij heeft negen keer het wereldkampioenschap rally gewonnen, vervolgens wint hij van Vettel in de Race of Champions en wordt hij tweede in de Dakar. Walter Rohrl was ook zo", vervolgt Berger over de tweevoudig WRC-kampioen en de Le Mans-winnaar van 1981. "Hij sprong in een auto en was meteen snel. Vettel rijdt ook overal waar hij plezier in heeft. Het is voor mij altijd een genoegen en een zegen om dergelijke coureurs te ontmoeten."