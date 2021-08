DTM Nürburgring: TV-schema, tijden, stand en meer

De gewaagde overstap naar de GT3-reglementen lijkt zich langzaam maar zeker uit te gaan betalen voor de DTM. De eerste evenementen van het seizoen 2021 verliepen succesvol, met mooie races, veel verschillende winnaars en liefst zes merken aan de start. Dit weekend komt daar een zevende fabrikant bij: voor het eerst in de historie verschijnt er een Porsche aan de start. SSR Performance, al succesvol in de ADAC GT Masters, maakt eenmalig de overstap naar de DTM. Bij succes zien we de formatie mogelijk vaker terug in het aansprekende kampioenschap.

Op de Nürburgring kunnen we nog meer nieuwkomers verwelkomen. Toksport WRT maakt met de Mercedes haar debuut, met Luca Stolz achter het stuur. Ook Hubert Haupt maakt eenmalig zijn rentree in een Mercedes. De inmiddels 52-jarige teambaas wordt daarmee de enige rijder die in drie verschillende DTM-tijdperken actief is geweest. Vooraan het veld is de strijd nog altijd spannend. Wie slaat in de twee races op de Nürburgring toe?

Tijdschema DTM Nürburgring

Dag Sessie Tijden Vrijdag 20 augustus Vrije training 1 12.25u-13.10u Vrijdag 20 augustus Vrije training 2 15.30u-16.15u Zaterdag 21 augustus Kwalificatie race 1 10.20u-10.40u Zaterdag 21 augustus Race 1 13.30u-15.00u Zondag 22 augustus Kwalificatie race 2 10.15u-10.35u Zondag 22 augustus Race 2 13.30u-15.00u

DTM op televisie kijken

In Nederland is de DTM op televisie alleen te volgen via Ziggo via de aanvullende module Ziggo Sport Totaal. De races worden dit weekend niet uitgezonden op het gratis kanaal 14 en zijn alleen te zien via het speciale Racing-kanaal. Deze zender zit alleen in het Ziggo Sport Totaal-abonnement, dat 14,95 euro per maand kost en bij alle aanbieders beschikbaar is. De uitzending van beide races begint om 13.15 uur, een kwartier voor de start van de wedstrijd. Na de DTM-race wordt ook de DTM Trophy, het voorportaal van de DTM, live uitgezonden. Deze uitzendingen beginnen om 15.05 uur.

De DTM is in Duitsland op televisie te volgen via Sat.1. Deze zender is in Nederland bij de meeste aanbieders niet in het standaardpakket opgenomen.

Livestream DTM

Vanwege afspraken tussen de DTM en de exclusieve rechtenhouder Ziggo is er in Nederland geen legale livestream van de races beschikbaar. In veel andere landen zijn de trainingen, kwalificaties en races te zien via het streamingsplatform DTM Grid. Deze uitzendingen zijn in Nederland door een geo-restrictie niet te zien. De uitzendingen op het YouTube-kanaal van de DTM zijn eveneens geblokkeerd, al zijn hier wel samenvattingen te zien.

Stand in de DTM:

DTM-kalender 2021:

Ronde Datum Circuit 1 18-20 juni Monza 2 23-25 juli Lausitzring (GP lay-out) 3 6-8 augustus Zolder 4 20-22 augustus Nürburgring 5 3-5 september Red Bull Ring 6 17-19 september Assen 7 1-3 oktober Hockenheim 8 8-10 oktober Norisring