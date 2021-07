Teambaas Haupt keert op Nürburgring eenmalig terug in DTM

Haupt wordt daarmee de enige coureur die in drie verschillende DTM-tijdperken actief is geweest. Hij reed in 1991 en 1992 maar liefst 25 DTM-races als fabriekscoureur van Audi. Op de AVUS-omloop in Berlijn scoorde hij zijn beste resultaat, een derde plaats. Vervolgens keerde Haupt in 2001 terug en reed hij nog eens twintig races voor Opel. Sinds vorig jaar is Haupt eigenaar van het Haupt Racing Team, dat naast de DTM ook uitkomt in onder meer het NLS-kampioenschap op de Nürburgring.

Naast zijn rol als teambaas is de inmiddels 52-jarige Haupt actief als projectontwikkelaar en in de vastgoedwereld. Op 21 en 22 augustus keert Haupt eenmalig terug in de DTM met een derde inschrijving van HRT. Hij doet dat met steun van tijdschrift Playboy, dat een roemrucht verleden heeft met sponsoring in de DTM. “Hiermee komt een droom van mij uit. Ik doe met mijn eigen team mee in de DTM en nu keer ik terug achter het stuur in een klasse waar ik zoveel mooie herinneringen aan heb”, verklaarde Haupt. “Ik kan me niets mooiers voorstellen.”

Haupt zit nog regelmatig achter het stuur van de Mercedes AMG GT3. Afgelopen weekend scoorde hij samen met Adam Christodoulou en Patrick Assenheimer nog een tweede plek tijdens de NLS-wedstrijd op de Nürburgring Nordschleife. “Uit sportief oogpunt is het voor mij een mooie test om te kijken hoe competitief in deze omgeving kan zijn”, aldus Haupt. “We zijn goed voorbereid en ik denk dat we mooie resultaten kunnen scoren.”

HRT heeft in het eerste DTM-weekend van dit seizoen al aardig wat succes gehad met podiumplekken voor zowel Maximilian Götz en Vincent Abril. Voor het raceweekend op de Nürburgring gaat de DTM eerst naar de Lausitzring. Daar wordt op 23, 24 en 25 juli de tweede ronde van het kampioenschap verreden.