Een paar maanden leek het er nog op dat de DTM na de overstap naar de GT3-reglementen slechts met de drie klassieke merken Mercedes-AMG, Audi en BMW, en een Ferrari van start zou gaan. Aankomend weekend op de Nürburgring staan er liefst zeven merken aan de start. Lamborghini en McLaren nemen ook deel aan het vernieuwde DTM-kampioenschap, dit weekend debuteert Porsche.

Drievoudig DTM-kampioen Klaus Ludwig, een van de grootste legenden uit de historie van de klasse, doet een oproep aan de automobielindustrie: “Zeven merken is fantastisch, maar we moeten er tien hebben”, stelt de 71-jarige enthousiast. “Ook Aston Martin, Corvette, Ford en Bentley - of hoe ze ook allemaal mogen heten - moeten komen! Dan hebben we hier een platform dat wereldwijd onverslaanbaar is.” Ludwig, die dit weekend in het voorprogramma van de DTM in de Classic Tourenwagen Legenden met een ITC Mercedes uit 1996 aan de start verschijnt, hoopt dat het debuut van Porsche een succes wordt: “Dan staat de DTM een mooie toekomst te wachten.”

Porsche goed genoeg voor de DTM

De grote vraag is in hoeverre de Porsche 911 GT3 R met de minder krachtige boxermotor mee kan komen in het DTM-geweld. Voor Ludwig bestaat daarover geen twijfel: “Ik heb altijd gezegd: de Porsche is goed genoeg voor de DTM, het vermogen is absoluut voldoende. Het is goed genoeg voor Spa, het is overal ter wereld goed genoeg. Dus waarom niet ook in de DTM?” En hoe ziet de legendarische coureur, die in 1988, 1992 en 1994 met Mercedes kampioen werd en meerdere tijdperken van de klasse meemaakte, naar het GT3-hoofdstuk? “Ik heb tot op heden alle races gezien en ik ben nog altijd fan. Het is leuk voor de toeschouwers.”

Porsche 911 GT3 R Photo by: DTM

"De rest is gewoon te duur"

De puristen zijn nog altijd kritisch over de overstap, volgens hen doet de DTM geen eer aan de roots door over te stappen naar de GT3-reglementen. Ludwig gaat daar niet in mee: “De GT3’s heersen overal ter wereld. En dat hoort ook zo te zijn. De rest is gewoonweg te duur, te idioot, te veel technologie. Een pure GT3-auto voldoet, geen GTE. Dat is bullshit.” Zijn advies: “Gewoon GT3 met een goede Balance of Performance en dan heb je fantastische races.” Ook zijn voormalig DTM-rivaal Hans-Joachim Stuck, die in 1991 de eerste DTM-titel voor Audi pakte, breekt een lans: “Ik heb maar een paar woorden nodig om de DTM 2021 te analyseren: ik ben onder de indruk!” Dat is niet zo gek, want Stuck heeft zich de afgelopen jaren al diverse malen hard gemaakt voor een overstap naar de GT3-regels: “Ik ben ontzettend blij dat Gerhard Berger het idee van de DTM met GT3-auto’s opgepakt heeft. Al jaren is een dergelijke klasse mijn droom en het functioneert geweldig. De races hebben vele merken aan de start, actie, zijn close en we zien in totaal verschillende auto’s spannende duels.”

Net als Ludwig noemt hij de GT3 “de perfecte raceauto van deze tijd. Ze zijn van akoestiek tot design spectaculair en ze zijn betaalbaar. Dat maakt deze auto’s een goed businessmodel voor fabrikanten. Dat resulteert erin dat er veel merken aan de start staan.” Komend weekend zijn dat er dus zeven en de toekomst ziet er rooskleurig uit.

Op zaterdag en zondag wordt er geracet, beide wedstrijden beginnen om 13.30 uur.