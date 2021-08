Zevende fabrikant in DTM: Porsche debuteert op de Nürburgring

Mooi nieuws voor de DTM: tijdens de ronde op de Nürburgring (20-22 augustus) staat er een zevende fabrikant aan de start. SSR Performance komt in actie met een Porsche 911 GT3 R. Ook modellen van Audi, BMW, Ferrari, McLaren, Mercedes en Lamborghini verschijnen al in de DTM. Voor Porsche betekent dit het debuut in de toonaangevende Duitse klasse.

SSR Performance is sinds 2020 actief in de ADAC GT Masters en won bij de eerste poging direct de titel bij de rijders en de teams. Dit jaar staat de formatie met Michael Ammermüller en Mathieu Jaminet opnieuw aan de leiding. Stefan Schlund, managing director SSR Performance GmbH, over zijn keuze voor de DTM: “Als bedrijfsleider kijk ik altijd waar en hoe ons bedrijf op de best mogelijke wijze gepositioneerd kan worden. Met deze gastrace willen we bekijken of de DTM het juiste platform is voor SSR Performance. We hebben een korte voorbereidingstijd gehad en we verschijnen met een nieuw samengevoegd team aan de start. We kijken erg uit naar deze gastdeelname.”

“We zijn blij om SSR Performance en Porsche te kunnen verwelkomen in de DTM. Het team en het merk vertegenwoordigen racen op het hoogste niveau, een perfecte match voor onze klasse”, aldus Frederic Elsner, director event & operations van de ITR.

De Porsche wordt bestuurd door Ammermüller. De 35-jarige Duitser was een jaar of tien geleden ook al dicht bij een DTM-zitje maar verloor toen de interne strijd bij Mercedes van Ralf Schumacher.

