DTM-veld groeit naar 23 auto's met debuut van Toksport WRT

Het DTM-kampioenschap vaart wel bij de overstap naar de nieuwe GT3-reglementen. De eerste drie evenementen leverden heel wat spektakel op, de coureurs en fans zijn enthousiast en de bolides zien er indrukwekkend uit. Tijdens het aanstaande raceweekend op de Nürburgring treedt alweer de zevende fabrikant toe. Na Ferrari, BMW, Mercedes, McLaren, Audi en Lamborghini staat er in de Eifel ook een Porsche aan de start.

En nu is er dus nog meer goed nieuws: het startveld groeit weer. Toksport WRT maakt haar debuut in de DTM, met Luca Stolz achter het stuur. De formatie is sinds 2002 met succes actief in de rally- en racesport. Dit jaar komt het team uit in de GT World Challenge Europe en de ADAC GT Masters. Teambaas Sadi Emre Buyukbayrak: “Begin dit jaar keken we al naar mogelijkheden om te racen in de DTM maar dat viel niet op de goede plek. Daarom zijn we nog blijer dat we onszelf nu kunnen presenteren in deze klasse. We zijn er zeker klaar voor en willen laten zien dat we een aanwinst kunnen zijn voor de DTM.”