Audi onthult livery's fabriekscoureurs voor DTM-seizoen 2020

Vorig jaar domineerde Audi het eerste jaar van het Class One-tijdperk in de DTM, waarbij de in Ingolstadt gevestigde fabrikant duidelijk sterker bleek dan de Duitse rivaal BMW en nieuwkomer R-Motorsport Aston Martin. Het leverde Audi drie titels op: René Rast pakte de titel bij de coureurs, Audi Sport Team Rosberg bij de teams en ook de constructeurstitel ging mee naar Beieren. Rast keert in 2020 terug om zijn titel te verdedigen en ook de vijf andere fabrieksrijders van 2019 hebben hun zitje behouden.

Rast blijft in een rood-witte RS5 van Team Rosberg racen, maar het rood is dit jaar duidelijker zichtbaar aan de voorzijde van de auto. Dat is te danken aan een nieuwe sponsordeal met de Duitse meubelmaker Porta Möbel. Teamgenoot Jamie Green komt in het aanstaande seizoen uit met een zwart-grijze livery, met dank aan sponsor Akrapovic.

Ook bij Team Phoenix zijn de nodige veranderingen doorgevoerd aan de livery’s van de coureurs. Het duidelijkste zijn de veranderingen bij Mike Rockenfeller. De kampioen van 2013 laat de grotendeels zwart-witte kleurstelling voor wat het is en krijgt door nieuwe sponsor Twin Busch juist een opvallende RS5 met blauwe en gele vlakken. Bij teamgenoot Loic Duval zijn de veranderingen minder ingrijpend, want hij houdt voor het nieuwe seizoen wel vast aan een livery met rode en grijze vlakken. De coureurs van Audi Sport Team Abt Sportsline, Nico Müller en Robin Frijns, verandert er vrijwel niets aan de kleurstelling.

De zes fabrieksauto’s van Audi zouden maandag voor het eerst op het asfalt verschijnen voor de eerste officiële test voor het seizoen 2020. Dat evenement is echter geannuleerd vanwege de snelle verspreiding van het coronavirus in Europa. Ook klantenteam WRT zou daar met de auto’s van Fabio Scherer, Ed Jones en Ferdinand Habsburg verschijnen. De start van nieuwe DTM-seizoen staat gepland voor 25 en 26 april op het Belgische Zolder, maar gezien de huidige situatie rond het coronavirus staat daar wel een vraagteken achter.

Livery's Audi voor DTM-seizoen 2020: