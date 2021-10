Rockenfeller vertrekt na dit seizoen bij Audi

Mike Rockenfeller is al sinds 2007 onlosmakelijk verbonden aan het Duitse merk. In 2013 werd hij DTM-kampioen met de formatie uit Ingolstadt. Bij de transitie naar de GT3-formule was Rockenfeller een van de twee coureurs die meeging naar het Audi-fabrieksteam. Hoewel de ervaren rot niet kan tippen aan de pure snelheid van zijn teamgenoot Kelvin van der Linde, stond hij dit seizoen al vier keer op het podium en bezet hij de achtste plaats in het klassement.

De 37-jarige coureur maakte zijn besluit zaterdag kenbaar nadat hij op de derde plaats eindigde in de eerste DTM-race van het weekend. “Ik wil bij deze graag aankondigen dat ik aan het eind van dit seizoen vertrek uit de DTM en stop bij Audi”, aldus Rockenfeller. “Ik moet nog zien wat de toekomst gaat brengen, maar ik vond het een mooi moment om dit nieuws kenbaar te maken. Ik ga zeker nog wat andere dingen doen waar ik nog niet veel over kan zeggen, maar het is een geweldige tijd geweest met [Wolfgang] Ullrich en Dieter Gass. Ze hebben me altijd gesteund en we hebben samen veel succes gehad. Het gaat niet altijd goed, maar ik denk dat dit een mooie plek is waar ik mezelf kon ontwikkelen.”

In 2010 won Rockenfeller de 24 uur van Le Mans samen met Audi, mogelijk keert hij in 2023 terug naar de Franse klassieker. Hij speculeerde op een mogelijk LMDh-debuut. In de endurance-racerij is Rockenfeller geen onbekende. Hij heeft een paar jaar voor Corvette gereden in Le Mans en Daytona, maar sinds begin vorig jaar kwam hij niet meer in actie voor het merk. Begin dit jaar deed hij nog met Action Express Cadillaac mee aan de 24 uur van Daytona.

#48 Action Express Racing Cadillac DPi: Jimmie Johnson, Kamui Kobayashi, Simon Pagenaud, Mike Rockenfeller Photo by: Michael L. Levitt / Motorsport Images