DTM stelt seizoen uit tot juli, datum Assen onveranderd

Het DTM-seizoen zou eigenlijk beginnen met twee races op het circuit van Zolder. Volgens de initiële planning zou men eind april een bezoek brengen aan de Belgische omloop. In tijden van corona is dat echter een utopie, simpelweg onmogelijk. Vanwege deze wereldwijde uitbraak van COVID19 heeft de DTM dan ook alle races tot medio juni opgeschort. Men hoopt het seizoen nu in het weekeinde van 10 tot en met 12 juli te beginnen met twee races op de Norisring.

Waar het circus daarna precies naartoe trekt, is nog niet bekend. Voor de races tijdens het eerste weekend van augustus zegt de Duitse merkenklasse namelijk nog te kiezen tussen St. Petersburg of het Zweedse Anderstorp. Die knoop wordt pas in een later stadium doorgehakt. Het circuit waar de keuze voor deze datum niet op valt, komt begin oktober alsnog aan bod. Tegen die tijd zijn Robin Frijns en consorten overigens al in Assen geweest. De races op het TT Circuit staan namelijk nog steeds gepland voor het weekend van 6 september.

In de nieuwe kalender heeft de DTM alle raceweekenden, tien stuks in totaal, ingepland. Er zijn dus geen races gesneuveld. Dit betekent automatisch dat het seizoen langer doorloopt en veel intensiever (want compacter) wordt. Waar het seizoen eerst tijdens in eerste weekend van oktober moest eindigen, staat de finale nu pas gepland voor 15 november. Opmerkelijk is dat de locatie van deze finale eveneens is gewijzigd. De seizoensafsluiter zou eerst op de Hockenheimring worden verreden, maar die eer valt nu het Autodromo Nazionale di Monza ten deel.

Vernieuwde DTM-kalender

Data Locatie 10 - 12 juli Norisring 31 juli - 2 augustus Igora Drive / Anderstorp Raceway 7 - 9 augustus Zolder 22 - 23 augustus Brands Hatch 4 - 6 september Assen 11 - 13 september Nurubrgring 2 - 4 oktober Igora Drive / Anderstorp Raceway 16 - 18 oktober Lausitzring 6 - 8 november Hockenheim 13 - 15 november Monza

