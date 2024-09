Historisch: Abt en Audi na 25 jaar niet langer verder in DTM

Het was een van de langste 'huwelijken' in de DTM, maar na 25 jaar heeft Team Abt Sportsline besloten om een nieuwe weg in te slaan. Het team uit Kempten im Allgäu neemt afscheid van Audi en stapt in 2025 over naar Lamborghini, een dochteronderneming van Audi. Abt gaat volgend jaar met de Lamborghini Huracán GT3 Evo2 gaan rijden. Daarbij krijgt het ondersteuning van Lamborghini Squadra Corse, waarmee de Duitsers een langdurig partnerschap zijn aangegaan.

De samenwerking komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar al werkten Abt en Lamborghini samen voor de 24 uur van de Nürburgring. De mededeling (vorig jaar) van Audi dat de fabrieksondersteuning zou worden teruggebracht tot basisondersteuning en dat er geen opvolger was gepland voor de R8 LMS GT3, dreef Abt en Lamborghini verder in elkaars armen. "De deelname aan de 24-uursrace was de eerste stap in deze richting", zegt sportief directeur Martin Tomczyk. "We werken heel graag samen met Lamborghini, dus het was voor ons een logische stap om niet alleen samen te werken in de 24-uursrace, maar in de toekomst ook in de DTM."

Lamborghini wil Abt "maximale ondersteuning" geven

Abt CEO Thomas Biermaier is ook enthousiast over de samenwerking met Lamborghini. "We hebben elkaar leren kennen en waarderen tijdens het 24-uursproject", aldus de Duitser. "Het feit dat we een langdurige samenwerking konden afspreken en in de toekomst fabriekssteun van Lamborghini krijgen, is een belangrijk moment voor Abt Sportsline."

Rouven Mohr, interim-hoofd van de sportdivisie van Lamborghini en voorheen bestuurslid van Audi, is zeer te spreken over de samenwerking met Abt. "Succes op het circuit is extreem waardevol voor ons als sportwagenfabrikant. De DTM is vooral belangrijk omdat het veel fans heeft, en niet alleen in Duitsland."

Geen Red Bull logo's op de Abt-Lamborghini

In opmaat naar de autowissel, heeft Abt een foto gepubliceerd met daarop Tomczyk, Biermaier en Mohr, poserend voor een compleet zwarte Huracan, zonder de Red Bull logo's. Dat hoeft echter niets te betekenen, want Biermaier heeft in een interview met Motorsport-Total.com al bevestigd dat Abt een langdurig partnerschap met het Oostenrijkse energiedrankbedrijf heeft.

Over wie er voor het team gaat rijden, is niets bekendgemaakt. Kelvin van der Linde heeft al meerdere keren benadrukt dat Abt als een familie voor hem is, maar heeft nog geen contract voor 2025. Ook wordt het interessant om te zien wat deze stap betekent voor de huidige Lamborghini-teams SSR Performance en Grasser Racing, en voor Lamborghini-boegbeeld Mirko Bortolotti.