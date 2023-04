Na drie seizoenen in de single-seaters stapte Tijmen van der Helm vorig jaar over naar de endurance. Zo debuteerde hij in 2022 in de 24 uur van Daytona en de 24 uur van Le Mans, in beide gevallen deed hij dat in de LMP2-klasse. Begin dit jaar deed de 19-jarige Nederlander een klein stapje terug door voor JDC-Miller Motorsports aan de slag te gaan in de LMP3-klasse van het IMSA SportsCar Championship. Met het team eindigde hij op de vijfde plek in de klasse tijdens de 24 uur van Daytona, gevolgd door de derde plek in de 12 uur van Sebring.

Dat stapje achteruit wordt vanaf de volgende IMSA-race op Laguna Seca echter een grote stap vooruit. JDC-Miller Motorsports heeft dinsdag namelijk een Porsche 963 in ontvangst genomen, waarmee zij het eerste klantenteam in de GTP-klasse van IMSA worden. Woensdag heeft het team vervolgens bekendgemaakt dat Van der Helm een van de vaste coureurs van het project in de hoogste klasse van het kampioenschap wordt. De jonge coureur uit Den Hoorn wordt in de auto met startnummer 5 gekoppeld aan de zeer ervaren Mike Rockenfeller, die onder meer één eindzege in de 24 uur van Le Mans en een zege in de 24 uur van Daytona op zijn palmares heeft staan. De derde rijder voor de langere races op Watkins Glen en Road Atlanta wordt op een later moment bekendgemaakt.

"Ik ben heel blij dat ik onderdeel ben van het LMDh-project van JDC-Miller Motorsports met de Porsche 963", zegt Van der Helm, die zich bij Cadillac Ganassi-coureur Renger van der Zande voegt als het Nederlandse gezelschap in de GTP-klasse van IMSA. "Het maakt me niet echt uit dat we pas iets later in het seizoen beginnen. Ik denk dat we als team alle kansen die we krijgen kunnen maximaliseren. Het wordt zwaar om met een gloednieuwe auto naar Laguna Seca af te reizen, maar ik twijfel er niet aan dat we als team competitief zullen zijn. Ik kijk uit naar de uitdaging én de kans."