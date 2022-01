Van Kasteren op achterstand na crash, Van den Brink in top-drie

In de eerste week van de 44ste Dakar Rally liep het op rolletjes voor Team De Rooy. De renstal uit Son stond tijdens de rustdag met alle drie de Torpedo’s in de top-tien, terwijl Janus van Kasteren met een vierde plek zelfs uitzicht had op het podium. De podiumambities van de Veldhovenaar hebben zondag in de zevende etappe echter een flinke knauw gekregen. Net als bij provinciegenoot Maurik van den Heuvel ging het namelijk ook voor Van Kasteren mis. In de eerste tien kilometer van de klassementsproef kwam de Torpedo met startnummer 504 op een zij te liggen.

“Ik had het niet eens in de gaten”, blikt Van Kasteren terug. “Het is mijn fout omdat ik over een bultje ben gereden en dat dus beter niet had kunnen doen." Gelukkig bleef de Brabander net als navigator Marcel Snijders en monteur Darek Rodewald ongedeerd en schoten teamgenoten Vick Versteijnen en Mitchel van den Brink al snel te hulp. De Iveco kon daardoor al snel weer op vier wielen worden gezet, maar Van Kasteren moest bijna 400 kilometer zonder voorruit en bandenaflaatsysteem rijden. Een zeventiende plek in de daguitslag en bijna 40 minuten tijdverlies was het resultaat, waardoor hij in het algemeen klassement zakte naar de vijfde plaats en nu ruim anderhalf uur achterstand heeft op klassementsleider Dmitry Sotnikov.

Van Kasteren reed een groot deel van de etappe samen met Mitchel van den Brink, die zijn naam als snelle assistent eer aandeed: “We zijn lekker begonnen, maar na zo’n 10 kilometer lag Janus op zijn kant”, doet de 19-jarige Harskamper zijn verhaal. “Vick trok hem recht en ging door. Wij hebben vervolgens geholpen met de onderdelen bij elkaar zoeken en de truck rijdbaar te maken. We hebben verder wel een kuub zand uit de cabine gehaald. Ik denk dat we een half uur hebben verloren.”

Martin van den Brink in top-drie

Van den Brink reed vervolgens de rest van de etappe in het spoor van Van Kasteren. Vader Martin was ondertussen bezig aan zijn beste etappe tot dusver deze rally. Hij kwam binnen vijf minuten van etappewinnaar Shibalov als derde aan de finish. “We hebben niets meegemaakt. We hebben de snelheid iets verhoogd en zijn super blij met de derde plaats”, vertelt Van den Brink, die met zijn derde plek een stokje stak voor een nieuwe 1-2-3-4 van Kamaz. “We hebben voor ze gereden en er net achter. We hebben vandaag gezien dat we ze aardig bij kunnen houden. In het laatste deel hebben we ze voorbij laten gaan. We wisten dat we goed zaten wat betreft het resultaat. Ik ben heel blij met deze plaats op het podium."

De derde plek is voor Van den Brink een mooi begin van de tweede Dakar-week: “Het liep voortreffelijk. We hebben een mooi stukje teamwork geleverd. Het navigeren ging goed. We hebben de waypoints eenvoudig gevonden en we hebben geen straftijd opgelopen door de snelheid te overtreden. We hebben heel hard gereden, maar niets meegemaakt. Het is een mooie opsteker voor de rest van deze week. Morgen gaan we er opnieuw goed voor zitten.’’