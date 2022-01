Broers Coronel niet meer van start in Dakar Rally

Tim Coronel reed vrijdag in de zesde etappe van een afstapje en kwam op de neus van de nieuwe Century-buggy terecht. De Huizenaar voelde meteen dat het foute boel was en moet de proef op bijzonder lage snelheid uitrijden. Het bleek te gaan om een oude blessure, die hij al eens op had gelopen bij een rally in Marokko. Op de rustdag werd Coronel gemasseerd, maar tijdens de zevende etappe kon het duo niet harder dan 75 procent rijden. Verdere behandeling was vergeefs en dus hebben de broers Coronel de handdoek in de ring geworpen.

“Hij kan amper lopen”, zegt Tom Coronel vanuit het bivak in Al Dawadimi. “Hij heeft de Dakar nu vijftien keer gedaan, ik tien keer. Volgend jaar is er weer een. De gezondheid gaat voor.” Met de nieuwe Century-buggy waren de heren Coronel bijzonder sterk onderweg. Na een nagenoeg vlekkeloze eerste week stonden ze op de rustdag op de zeventiende plaats in het klassement met uitzicht op een plek bij de eerste vijftien. Het beste dagresultaat in de eerste week was een achttiende plaats in de eerste etappe.

Bijltjesdag bij de Nederlanders

Het betekent dat de Dakar Rally maandag verder gaat zonder vier Nederlandse deelnemers. Naast de broers Coronel viel ook motorrijder Bram van der Wouden uit. Zijn motorblok liep vast op de neutralisatie en hij heeft besloten niet verder te rijden. Ook trucker Maurik van den Heuvel komt niet meer aan de start. Hij crashte zondag op vijftien kilometer van de finish en de truck is dusdanig zwaar beschadigd dat reparatie geen optie was. Tot slot is ook Gert-Jan van der Valk, een deelnemer uit de SSV-klasse, uitgevallen. Hij duikelde zondag vroeg in de etappe rechtstandig over een duin. De commissieleden van de FIA hebben hen geen toestemming gegeven om de wedstrijd te vervolgen. Voor de rustdag was William van Groningen al uitgevallen.

De etappe van maandag is de langste van de Dakar Rally met een totale lengte van 828 kilometer, daarvan is 395 kilometer special stage.