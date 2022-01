VIDEO: Van den Heuvel uit de Dakar Rally na flinke crash

Van den Heuvel stond op nieuwjaarsdag voor het tweede jaar op rij met zijn spectaculaire International-truck aan de start van de Dakar Rally. De door een Scania-motor aangedreven truck was weer volledig opgebouwd na een koprol tijdens de Dakar-editie van 2021, maar ook in deze editie van de woestijnrally is het weer goed mis gegaan voor de equipe van Team Dakarspeed.

Na een goede eerste Dakar-week lag Van den Heuvel negende in het algemeen klassement bij de trucks, maar in de eerste etappe na de rustdag ging het mis voor de ondernemer uit Boekel. Aan het einde van de zevende etappe sloeg de truck 30 kilometer voor de finish van de 402 kilometer lange klassementsproef over de kop. De truck raakte uit balans na een paar kleine sprongetjes, waarna de laatste bult teveel van het goede bleek. De International-neus hapte in het zand, waarna de vrachtwagen op hoge snelheid twee keer over de kop sloeg.

Van den Heuvel, navigator Wilko van Oort en monteur Martijn van Rooij bleven ongedeerd bij de crash, maar de truck raakte dermate zwaar beschadigd dat deze zijn weg niet meer kon vervolgen.

Team Dakarspeed is daarmee de eerste officiële Nederlandse uitvaller in het truckklassement deze Dakar Rally.. De zevende etappe werd zondag gewonnen door de Kamaz van Anton Shibalov. Martin van den Brink was namens Team De Rooy de snelste Nederlander met een derde tijd.

De gecrashte truck van Maurik van den Heuvel

Foto's: Dakarspeed