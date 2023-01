Tim en Tom Coronel finishen Dakar: “De zwaarste in jaren”

De broers Coronel waren in de eerste helft van de rally sterk onderweg. In de achtste etappe ging het mis door een crash kort voor de finish. De gevolgschade daarvan speelde de Huizenaren nog een paar dagen parten. Tom Coronel is daar wel teleurgesteld over. “Ik ben wel van de competitie en de prestatie en we zaten er heel goed bij”, zegt hij. “We reden zo rond plaats vijftien en de twee dagen ellende die we hebben gehad na de koprol hadden misschien wel tijd gekost, maar we zijn nooit in grote problemen geweest en de auto heeft het prima gedaan.”

Met een enorme bak straftijd konden de ambities voor een goed klassement in de ijskast en was het zaak om te finishen. “Dat we die hebben bereikt, is een mooie mijlpaal”, aldus Tom. “Als je goed gaat kijken en ziet hoeveel auto’s en trucks nog wel rijden, maar niet voor het klassement, begrijp je wat een heftige Dakar dit is geweest.” De algemene consensus onder de deelnemers is dat de Dakar in Saudi-Arabië nog niet zo zwaar is geweest. “We hebben mooie dingen gezien en zijn serieus in het diepe gegooid”, vult Tom aan. “En het was weer een heel mooi avontuur met mijn broertje.”

Hoewel een klassering het doel was voor de broers, is Tim Coronel blij dat het finishen gelukt is. “Dan is uitrijden nog het enige dat telt. Ik ben blij dat we dat wel hebben kunnen doen. We hebben nauwelijks problemen met de auto gehad en het zit er dus gewoon in. De laatste dagen waren ook supermooi, met heel bijzondere landschappen.”