Van Kasteren geniet van Dakar-zege: "Toch waargemaakt met m'n grote bek"

Van Kasteren bracht zijn Iveco Powerstar zondag veilig aan de finish van de veertiende etappe en sleepte de overwinning in de Dakar Rally daarmee binnen. Hij voegt zich daarmee in een bijzonder rijtje. Jan de Rooy, Hans Stacey en Gerard de Rooy waren zijn voorgangers in de Dakar, nu hoort Van Kasteren er ook bij. “Nu achteraf had ik denk ik een vrij grote bek”, zegt Van Kasteren tegen Rallymaniacs, refererend aan zijn uitgesproken ambitie om de Dakar Rally te winnen. “Winnen was het enige doel, eerste worden en verder niks. Ik was al twee keer achter Kamaz gefinisht, dus waarom zou je dan niet eerste kunnen worden? Je moet het wel waarmaken en niet te veel pech hebben.”

In de eerste week had Van Kasteren die pech wel met motorstoring, lekke banden en problemen met de brandstoftoevoer. “We hebben aan het begin wel vrij veel pech gehad, je moet wat geluk hebben en dat hebben we aan het eind gehad. Maar we hebben ook hard gereden, als ik eerlijk ben zijn we qua rijden wel een van de snellere geweest.”

Van Genugten was “goed genoeg” om de Dakar te winnen

In de vorige editie van de Dakar Rally zou Van Kasteren samen met Ton van Genugten deelnemen. Dat ging helaas niet door toen Van Genugten in de zomer van 2021 op 38-jarige overleed na een noodlottig ongeluk. Gevraagd naar zijn gedachten over Van Genugten, zegt Van Kasteren: “Dat blijft speciaal. Ik zou vorig jaar samen met Ton de Dakar gaan rijden. Dat heeft helaas nooit zo mogen zijn. Ton was een hele sympathieke vent, je kon ermee lachen. Echt een droogkloot. Hij kon ook hard rijden, ik had heel graag samen met hem gereden. Anders had hij hier misschien wel als winnaar gestaan, daar was hij zeer zeker goed genoeg voor. Helaas.”

Van Kasteren haalde ook zijn jonge stalgenoot Mitchel van den Brink nog aan, die vierde eindigde in het klassement. “Dat is een talent voor de toekomst”, zegt de Dakar-winnaar. “Hij moet ervaring opdoen, rijdt een paar banden kapot en dat is funest geweest voor zijn rally. Ik ben blij met mijn wedstrijd, dit pakken ze me nooit meer af.”