Team de Rooy naast podium in Dakar 2020: “Blijven ontwikkelen”

Zelf kwam De Rooy dit jaar niet in actie als gevolg van een rugblessure. Wat betreft zijn vervanging kwam hij uit bij Janus van Kasteren en Vick Versteijnen, twee relatief jonge chauffeurs die hun sporen verdiend hebben in de trucks. Daarmee hoopte het team alsnog voor het podium te gaan tijdens de eerste editie van de rally in Saudi-Arabië, maar dat bleek niet mogelijk. Dat had te maken met de totale dominantie van het Russische Kamaz. De Rooy noemde de prestaties van zijn team bij Omroep Brabant in eerste instantie nog ‘ondermaats’, maar nuanceerde die uitspraken later.

“In het perspectief van eerdere jaren lijken de prestaties van het team inderdaad tegen te vallen”, zei de tweevoudig winnaar van de Dakar Rally. “Het perspectief is dit jaar echter anders, doordat we coureurs hebben met minder ervaring. Dat is hen niet aan te rekenen. Het is niet ons doel het team te veranderen, maar om kwaliteiten en vaardigheden te verbeteren door middel van meer testen en trainen, het verder ontwikkelen van de rallytrucks en waar nodig uitbreiden van kennis en kunde van het hele team.”

De zesde plaats van Van Kasteren was volgens De Rooy ‘prima’, Versteijnen kende daarentegen vooral pech: “Door de pech en het uiteindelijk uitvallen van Vick Versteijnen had Janus ook niet de backup voorin die nodig is om voor het podium te kunnen rijden. Vick heeft ondanks heel veel pech laten zien uit het juiste Dakar-hout te zijn gesneden door een aantal prima dagresultaten te boeken. Michiel Becx en Albert Llovera hebben beiden in hun rol van assistentie volledig aan de verwachtingen en afspraken voldaan. Er is dus geen sprake van veranderen, maar van verbeteren en doorontwikkelen.”

Van Kasteren noemt zesde plaats ‘het maximaal haalbare’

Voor Van Kasteren was het überhaupt de eerste keer dat hij de finish van de uithoudingsproef haalde. Met de zesde plaats was hij buitengewoon tevreden. “Als je ziet wat er vóór ons zit: drie full-prof Kamaz-teams, een MAZ-fabrieksteam en Martin Macik met tien jaar ervaring”, aldus Van Kasteren. “Iedereen verwacht wel dat je als Team De Rooy op het podium komt, maar de zesde plaats was in dit geval het maximaal haalbare. De verschillen zijn ook niet zo groot. Vorig jaar stond de nummer 4 [destijds was dat Iveco-coureur Federico Villagra] op 5 uur en 49 minuten. Wij worden zesde op 4 uur en 26 minuten. Ik ben hartstikke blij met die prestatie.”

Hoewel de 2020-editie in Saudi-Arabië redelijk heftig was voor mens en machine, zijn er mogelijkheden om het parcours aan het passen en zodoende nog zwaarder te maken. Van Kasteren zou er baat bij hebben als de Dakar nog een stukje moeilijker wordt: “Zwaarder zou een voordeel zijn voor ons. De Iveco is heel sterk en betrouwbaar. Als de rally zwaarder is, is de kans groter dat er trucks uitvallen of in de problemen komen, zoals Ales Loprais die op de voorlaatste dag muurvast komt te zitten in een duinpannetje. Dat leverde ons een plaats winst op. Eén lekke band is niet erg, dat kost vijf minuutjes. Maar als je daardoor in het stof terecht komt, kost dat twintig minuten. Dan moet je de volgende dag vanaf de tiende plaats starten in plaats van vanaf de vierde of vijfde, en dan rijd je wéér in het stof. We hebben heel hard gereden, daar ligt het niet aan. Het moet meer constant worden, dat is duidelijk.”