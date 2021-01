De Rooy wil in 2022 weer naar Dakar Rally

Team de Rooy slankte afgelopen jaar flink af en drie trucks werden in de verkoop gezet. Dat had direct te maken met de coronacrisis. Ook schroefde de De Rooy Holding de sponsoring op het rallyteam terug waardoor deelname aan de Dakar Rally van dit jaar in Saudi-Arabië uitgesloten was.. Maar in een normale wereld hoopt kopman Gerard de Rooy volgend jaar toch terug te keren. Er is de afgelopen maanden onverminderd hard gewerkt aan de ontwikkeling en bouw van een nieuwe truck. Deze zouden in het voorjaar getest moeten worden. Hoewel er door de pandemie nog veel onzekerheid is, kijkt De Rooy uit naar de terugkeer.

“Na een jaar afwezigheid is de drang om sterker dan ooit terug te keren alleen maar groter geworden", aldus De Rooy, tweevoudig eindwinnaar bij de trucks. "Het streven is om in mei in Marokko te testen, maar of dat mogelijk is, is de vraag. De Morocco Desert Challenge [de grootste rally in Marokko] is ook net verplaatst naar september. “Als Marokko niet haalbaar is, kunnen we terugvallen op locaties in Europa. Tijdens die test gaan we ook een paar dagen inplannen voor geïnteresseerde rijders, die een keer willen rijden onder de juiste omstandigheden, met begeleiding en ondersteuning vanuit Team De Rooy.”

Interesse in Dakar Classic

Voor het eerst dit jaar is er een aparte categorie in de Dakar Rally waarin klassieke rallyauto’s parallel aan de rally meerijden. Deze wagens rijden dagelijks een proef van zo’n 250 kilometer waarin het draait om regelmaat. In de eerste editie doen twee trucks mee, maar De Rooy ziet het wel voor zich dat ook hij daar twee klassiekers in gaat zetten.

“We zijn van plan om twee De Rooy-DAF’s uit de jaren tachtig in te zetten, waarmee mijn vader heeft gereden: de dubbelkop uit 1984 en de Bull uit 1985”, vervolgt De Rooy. “De trucks zullen vanwege de veiligheid een aantal kleine aanpassingen ondergaan, maar zullen verder volledig origineel zijn en zullen worden onderhouden door een separaat team van De Rooy. In de komende tijd gaan we in overleg met de organisatie om meer details te bespreken.”