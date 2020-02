Valentino Rossi in de Dakar Rally? “Misschien ooit”

De 2020-editie van de Dakar Rally is net achter de rug. Veel aandacht ging dit jaar uit naar Fernando Alonso, die als tweevoudig Formule 1-kampioen zijn debuut maakte in de zware uithoudingsproef. De Spanjaard zorgde daarmee voor extra media-aandacht en boorde nieuwe doelgroepen fans aan. Voormalig winnaar Nasser Al-Attiyah maakte als teamgenoot de ontwikkeling van Alonso van dichtbij mee. De Toyota-rijder heeft nu al zijn zinnen gezet op een volgende grote naam om over te halen deel te nemen aan de Dakar Rally: Valentino Rossi.

“Het is natuurlijk goed om nog meer grote namen naar de Dakar te halen”, zei Al-Attiyah in gesprek met Motorsport.com. “Ik heb bijvoorbeeld ook goed contact met Valentino Rossi. Hij heeft al eens tegen me gezegd: ‘Nasser, op een dag wil ik de Dakar rijden’.”

De veelvoudig MotoGP-wereldkampioen bevestigt zijn belangstelling maar ziet het vooral als uitdaging na zijn actieve carrière op de tweewielers. “Als ik niet meer in de MotoGP race, wil ik blijven racen maar dan met een auto.” Concreet gevraagd naar de Dakar, zei hij: “Het is een hoogst interessant evenement. Waarom niet? Makkelijk wordt het echter niet. Je moet je zeer goed voorbereiden. Misschien gaat het op een dag gebeuren.”

Daarmee slaat Rossi een andere toon aan dan collega Marc Marquez. De Spanjaard zei eerder al: “Ik heb daar met mijn mensen over gesproken en we kwamen tot de conclusie dat het mij geen goed zou doen. Je moet realistisch zijn. De coureurs die aan de rally meedoen hebben heel veel ervaring. Het is geen gesloten circuit, maar zij rijden er wel enorm hard. Je moet echt goed kunnen navigeren om mee te doen.”

