Straver overgebracht naar Nederland, toestand onveranderd

Straver kwam vorige donderdag ten val in de elfde etappe van de Dakar. De 48-jarige Brabander, die bezig was aan zijn derde Dakar Rally, kwam daarbij op een erg ongelukkige manier neer. Straver werd na tien minuten zonder hartslag gereanimeerd en met spoed per helikopter overgebracht naar het Saudi German Hospital in de hoofdstad Riyad. Daar werd vastgesteld dat Straver een van zijn nekwervels had gebroken.

De voorbije dagen bleef de toestand van Straver onverminderd kritiek. Daarom werd beslist om hem woensdag over te brengen naar Nederland. "Omdat er sindsdien geen verandering in zijn toestand is, werd besloten hem te repatriëren naar Nederland", klinkt het in een persbericht. "Straver zal hier in een ziekenhuis worden opgenomen en in overleg met zijn partner en familie wordt bekeken wat de volgende stappen zijn."