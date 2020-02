Ickx: "Alonso kan met meer ervaring de Dakar Rally winnen"

Met een dertiende plek in het eindklassement mag Alonso tevreden zijn over zijn eerste Dakar-avontuur. Een dagzege bleef uit, maar hij kwam met Marc Coma naast hem in de Toyota Hilux wel dichtbij met twee keer een vierde plek en eenmaal een tweede in de Dakar Rally, die dit jaar voor het eerst in Saudi-Arabië plaatsvond. Nadat Alonso een grote steen raakte in de tweede etappe, was een goede klassering in het klassement al snel uit het zicht verdwenen. Een groot deel van de rally was hij erg snel, maar het incident met de steen evenals een koprol over een duin in de tiende etappe kostte hem een top-tien klassering.

Alonso na zijn deelname aan Dakar: Alonso: “Had niet verwacht dat ik zo competitief kon zijn”

Of hij de komende jaren nog eens mee gaat doen aan de grootse woestijnrace laat hij in het midden, maar in het geval van een terugkeer is het doel wel om te winnen. Achtvoudig Formule 1-racewinnaar en 24 uur van Le Mans-legende Jacky Ickx gelooft dat Alonso daartoe in staat is mits hij genoeg ervaring heeft opgedaan. "De timing is erg goed, want hij zorgt voor een frisse wind wat betreft de status van de Dakar", vertelde Ickx, die de Dakar Rally in 1983 zelf won, aan Motorsport.com.

"Fernando's aanwezigheid is door zijn kwaliteiten en reputatie erg belangrijk voor deze race. Misschien verwachten we te veel van hem, want off-road racen vergt veel ervaring. Ik heb me niet voorbereid op de Dakar in maar zes maanden. Mijn voordeel was dat ik ervoor al veel off-road races had gedaan, dus ik wist hoe je het terrein kon 'lezen'. Maar ik moest alsnog veel leren en maakte veel fouten voor ik eindelijk won. Je leert elke dag iets nieuws en soms voorkom je problemen door puur geluk. Ik hoop dat hij terugkeert, want ik weet zeker dat hij het talent heeft om te winnen. Hij heeft nu alleen nog niet genoeg ervaring opgedaan. Voor je alles begrijpt, moet je een aantal dramatische ervaringen hebben meegemaakt, zoals vast komen te zitten, racen in een storm of tegen rotsen slaan. Dat vertelt iedereen [in de Dakar] je."

Alonso's eerste poging in de Dakar was pas zijn vierde rally, na te hebben meegedaan aan de Lichtenburg 400, Morocco Rally en Ula Neom Rally, waarin hij derde werd. Navigator Mark Coma zei dat hij trots was Alonso te hebben geholpen zijn eerste stappen in de rally te zetten. "Al deze voorbereidingen hebben veel opgeleverd. Kijken we terug naar ons niveau in augustus en waar we nu zijn, dan is er een enorm indrukwekkende sprong gemaakt", aldus de vijfvoudig Dakar-winnaar van de motoren. "Ik heb geprobeerd al mijn ervaring op hem over te brengen, mijn kennis en interpretatie van de race en het terrein. Alonso nam dat erg snel in zich op en ik ben blij dat hij hier zijn voordeel mee heeft kunnen doen. Hij was erg competitief en haalde het tot de finish met een tempo dat gelijk was aan die van degenen voor hem."

Met medewerking van Jamie Klein