Update: Sainz verliest etappezege aan Loeb, Al-Attiyah pakt tijd

Carlos Sainz had zaterdag onderdelen afgestaan aan Mattias Ekström, die stilviel met een kapotte ophanging. Sainz was na zijn schuiver van vrijdag toch al uitgeschakeld voor het klassement, maar predikte vanaf nu voor dagsuccessen te gaan. Sainz begon als 29ste aan de etappe en noteerde bij elk tussenpunt de snelste tijd. Aan het begin nam hij 2.30 minuten voorsprong op Sébastien Loeb, maar die marge werd naarmate de proef vorderde steeds kleiner. Na 295 kilometer was het verschil iets meer dan anderhalve minuut en daar bleef het verschil ook op hangen. Sainz leek daardoor zijn tweede dagzege van deze Dakar te pakken, maar de jury besliste anders. El Matador kreeg na afloop van de proef een tijdstraf van 5 minuten. Het is nog onduidelijk waarom.

De dagzege ging daardoor naar Loeb. Nasser Al-Attiyah mengde zich niet in de strijd om de overwinning, maar werd dus toch tweede op 2.11 minuten van Loeb. Sainz werd derde. Ten opzichte van zijn grootste concurrenten in het klassement, teamgenoot Henk Lategan en Lucas Moraes, pakte Al-Attiyah wel weer tijd. Lategan eindigde op de vierde plek, 4.43 minuten achter Loeb en iets minder dan drie minuten achter de klassementsleider.

Lucas Moraes eindigde achter Kuba Przygonski en Guerlain Chicherit op de zevende plek, hij gaf ruim negen minuten toe op Al-Attiyah. Loeb is in het klassement weer iets opgeschoven, maar hij heeft nog altijd ruim 32 minuten achterstand op Moraes. Ten opzichte van Al-Attiyah kijkt Loeb aan tegen een achterstand van 1 uur, 52 minuten en 6 seconden.

Romain Dumas werd achtste in de achtste etappe, Yazeed Al-Rajhi verloor tijd door het openen van de proef en kwam op de negende plek aan de meet. Vaidotas Zala maakte de top-tien compleet.

Broers Coronel bezig met inhaalrace

Even was er zaterdag onduidelijkheid over het lot van Tim en Tom Coronel. Na de zware crash in de slotfase van de zevende etappe werden ze op drie wielen naar het servicepark gesleept. Dit is in strijd met het reglement, volgens de FIA. Ze werden aanvankelijk gediskwalificeerd, maar dit werd later rechtgezet door de ASO. De Coronels kregen de maximale tijdstraf (21 + 10 uur) voor de etappe, maar konden hun weg wel weer vervolgen nadat de toegetakelde Century weer hersteld was.

De tweeling uit Huizen hebben de finish op moment van schrijven nog niet bereikt, maar zijn bezig aan een aardige inhaalrace. Ze gingen zondagmorgen vanuit het marathonbivak bij Al Duwadimi als 56ste auto van start. Bij het derde tussenpunt na 147 kilometer noteerden ze de 26ste tijd.

