Macik wint, Van Kasteren en Van den Brink verliezen tijd op Loprais

Even leek het erop dat Martin Macik de zege moest laten aan Mitchel van den Brink, maar in de laatste honderd kilometer herstelde Macik zich. Hij pakte zo zijn derde dagzege in deze Dakar. Aan de finish was het verschil minimaal: 59 seconden gaf Van den Brink junior toe op de Tsjechische merkgenoot. Ales Loprais kwam op 3.34 van Macik aan de finish en deelde een tik uit aan zijn Nederlandse rivalen in het algemeen klassement.

Martin van den Brink kwam op 17.51 minuten achterstand aan de finish, Janus van Kasteren gaf 19.26 minuten toe op Macik. In het klassement hebben zij daardoor flink tijd verloren, in het dagklassement moesten ze ook Pascal de Baar van Riwald Dakar nog voor zich dulden. De Baar werd vierde op 7.48 minuten van Macik.

Kees Koolen eindigde op de zevende plek voor Martin Soltys en Teruhito Sugawara. Ben van de Laar maakte de top-tien compleet na een rampzalige zevende etappe. Van de Laar lag zaterdag uren op de kant in de duinen en er moest na de proef hard gewerkt worden om de Iveco te herstellen voor het tweede deel van de marathonetappe.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 8 - Trucks

Positie Coureur/monteur/navigator Team Tijd + verschil 1 Martin Macik / Frantisek Tomasek / David Svanda #501 - MM Technology 4u04m28s 2 Mitchel van den Brink / Jarno van de Pol / Moi Torrallardona #511 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.00.59 3 Aleis Loprais / Petr Pokora / Jaroslav Valtr Jr #508 - Instaforex Loprais Praga +00.03.34 4 Pascal de Baar / Stefan Slootjes / Marcin Krüger #507 - Riwald Dakar Team +00.07.48 5 Martin van den Brink / Rik Mouw / Erik Kofman #506 - Eurol Rallysport/Team de Rooy +00.17.51 6 Janus van Kasteren / Darek Rodewald / Marcel Snijders #502 - Team de Rooy +00.19.26 7 Kees Koolen / Wouter Rosegaar / Wouter de Graaff #500 - Project 2030 +00.26.28