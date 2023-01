Branch verslaat Klein in achtste etappe van de Dakar Rally

Branch en Klein zaten de volledige achtste etappe dicht bij elkaar in de buurt. In de eerste helft was Klein de snellere van de twee, in het slotstuk ging Branch er uiteindelijk met de overwinning vandoor. Na de proef van 346 kilometer was zijn voorsprong 1.33 minuut op Klein. Voor Branch was het zijn eerste etappezege van deze Dakar. De Hero-rijder werd in de eerste week uitgeschakeld voor een goed klassement toen hij zonder brandstof kwam te staan. Hij verloor daardoor veel tijd, maar slaagde er wel in om in de wedstrijd te blijven.

GasGas-coureur Daniel Sanders zat lang binnen de twee minuten van Branch, maar gaf op de finish 3.15 minuten toe. Hij werd uiteindelijk nog naar de tweede plek gepromoveerd omdat Klein na afloop van de proef een tijdstraf van 2 minuten kreeg voor een snelheidsovertreding. Pablo Quintanilla werd vierde voor Honda-rijder Adrien van Beveren. Beide rijders eindigden op meer dan 6 minuten. Sebastian Bühler eindigde als zesde voor Matthias Walkner, Lorenzo Santolino en Kevin Benavides. De Tsjech Martin Michek eindigde op de tiende plek.

Luciano Benavides, Skyler Howes en Toby Price maakten kans op bonustijd na hun resultaten van de vorige etappe, maar het openen van de proef was alsnog desastreus. Price beperkte zijn achterstand tot 14.33 minuten (1.47 minuut bonus), Howes haalde 3.16 minuten bonus en kwam op 15.06 minuten achterstand aan de finish. Benavides finishte de proef op 16.31 minuten met 4.45 minuten bonustijd.

Mason Klein was heel even de klassementsleider, maar door zijn tijdstraf staat hij nu op 1.13 minuten van Howes. Kevin Benavides heeft dezelfde tijd als Klein, Price volgt op 2.58 minuten. De eerste acht motoren in het klassement staan binnen tien minuten van de leider.

Uitslag: Dakar Rally 2023 - Etappe 8 - Motoren

Uitslag volgt.