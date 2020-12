Voor de tweede editie van de rally in het Arabische land zet het KAMAZ-master team vier KAMAZ-43509 racetrucks in. Titelverdediger Andrey Kargino is opnieuw van de partij om de route van 7.646 kilometer over twaalf vernieuwde etappes zo vlug mogelijk te voltooien. Ook van Anton Shibalov, Ayrat Mardeev en Dmitry Sotnikov wordt verwacht dat zij meedingen voor de podiumplaatsen.

Prestatie in extreme omstandigheden

Volgens de regels moeten de vrachtwagens op standaardbanden rijden, dat wil zeggen: banden die voor iedereen op de markt verkrijgbaar zijn. Tijdens de laatste wedstrijd was het KAMAZ-master team uitermate tevreden over de uitmuntende prestatie en de uithouding van de Goodyear ORD Off Road banden, want het leverde het team de eerste en tweede plaats op. “Het succes van het KAMAZ-master team op de standaard Goodyear banden toont aan hoe goed deze banden presteren en hoe duurzaam ze zijn bij zeer extreme omstandigheden. Eigenlijk geldt die performance voor ons hele assortiment banden voor on- en off-road gebruik”, vertelt Maciej Szymanski, Hoofd Marketing voor Commercial Europe.

Hightech oplossingen in 2021

Het team verwacht veel van de nieuwe hightech oplossingen die zijn doorgevoerd voor onder andere de motor en ophanging, maar verwacht ook veel van de vernieuwde onderdelen en de verbeteringen in de structuur van de 2021 KAMAZ-master Dakar trucks. “2020 is een moeilijk jaar geweest. De pandemie heeft de voorbereiding van de trucks moeilijker gemaakt en had ook impact op de trainingsprogramma’s van de crew. Als we op afgelopen jaar terugblikken, kunnen we stellen dat het intens en hectisch was. We zijn onze partners dan ook zeer dankbaar dat ze aan boord gebleven zijn”, vertelt Vladimir Chagin, hoofd van het KAMAZ-master team. “We zijn klaar voor deze race, de vrachtwagen is perfect in orde en voorzien van de laatste technologie. In de DAKAR-rally zullen we laten zien waar we toe in staat zijn en dat zal onze partners en fans zeker niet teleurstellen!’’ De trucks zijn nu onderweg naar de haven van Marseille in het zuiden van Frankrijk, waar vandaan ze naar het Arabische schiereiland verscheept zullen worden.