ASO doet route en details voor Dakar 2021 uit de doeken

De tweede editie van de Dakar in Saudi-Arabië begint, ondanks maanden van onzekerheid, gewoon op 2 januari in Jeddah. Het doorgaan van de race stond lange tijd op de tocht vanwege de coronacrisis en allerhande restricties die daarbij horen. De race bestaat in 2021 uit twaalf etappes over een totaal van 7.646 kilometer, waarvan 4.767 tegen de klok. Na die twaalf etappes is de finish ook weer in Jeddah. Er staat ook weer een marathonetappe op het programma: tijdens de zevende en achtste etappe mogen deelnemers geen service ontvangen van hun crews. De rustdag is op 9 januari in Ha’il. De voorlaatste etappe van de rally is wat betreft de getimede kilometers met afstand de langste. Dan rijden deelnemers maar liefst 511 kilometer tegen de klok.

De route is voor 80-90 procent helemaal nieuw, stelt racedirecteur David Castera in gesprek met Motorsport.com: “Dit was mogelijk vanwege de uitgestrekte gebieden waar we gebruik van kunnen maken. In principe kunnen we vijf Dakars organiseren zonder op hetzelfde terrein te komen. Dit is een hele andere route dan afgelopen jaar. We hebben gezorgd voor meer balans tussen de beide weken. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat de race tot het eind spannend blijft. De moeilijkste etappe is de elfde rit, op de voorlaatste dag. Daar zullen bepaalde mensen niet blij mee zijn. In de eerste week hebben we ook twee of drie moeilijke etappes, maar daartussen hebben we ook ritten waarin er iets meer ruimte is om op adem te komen.”

Ten opzichte van de afgelopen Dakar staan er iets minder competitieve kilometers op het programma, maar in het parcours is de hand van Castera duidelijk te zien. Minder verbinding en meer selectieve proeven: “Het ritme verandert per etappe. We hebben ongeveer 300 kilometer minder aan getimede specials dan vorig jaar, maar het is niet hetzelfde wanneer de proeven heel technisch zijn of dat je juist vol gas kunt rijden. In dit geval gaat het om een technische rally. Het is zeker een lastigere Dakar dan vorig jaar, in de tweede en derde etappe zullen we direct de duinen opzoeken.”

Dakar Route 2021

Ten opzichte van de voorgaande jaren is het aantal deelnemers wel gezakt. Ten opzichte van de 334 equipes in 2019 en 342 equipes in 2020, daalt het aantal voor de komende editie naar 295. Dat is een verlies van 11 procent. De organisatie verwacht overigens dat er vanwege het coronavirus nog wel wat weg zal vallen. Frankrijk, Spanje en Tsjechië zijn de best vertegenwoordigde landen. Vanuit Nederland staan er in de vier categorieën slechts zestien equipes aan de start.

Paul Spierings en Olaf Harmsen stappen op bij de motoren. Kees Koolen doet met navigator Jurgen van den Goorbergh mee bij de SSV’s, Bernhard ten Brinke, Erik van Loon en Tom Coronel bij de auto’s. De meeste Nederlanders komen uit bij de vrachtwagens: Martin van den Brink, Gert Huzink, Pascal de Baar, Maurik van den Heuvel, William de Groot, Richard de Groot, Mitchel van den Brink, Alexander Pieter Koot en William van Groningen.

Speciale COVID-maatregelen en verbeterde veiligheid

Motorsport.com kon eerder al melden dat de organisatie van de Dakar Rally flink wat maatregelen heeft genomen om in tijden van corona een veilige wedstrijd te houden. Er wordt een bubbel gemaakt waarin de verschillende onderdelen van de karavaan in gehouden worden. Ook op sportief vlak is er het een en ander aangepast.

Ten eerste is daar de introductie van elektronische roadbooks bij de auto’s, trucks en SSV’s. Dit roadbook wordt pas tien minuten voor de start van de proef vrijgegeven. Bij de motoren blijft het zoals het is omdat de roadbooks daar op een papieren rol zitten. Deze deelnemers krijgen het roadbook twintig minuten voor aanvang van de proef. Deze maatregel moet ervoor zorgen dat deelnemers niet voor de start van de proef kennis op kunnen doen over het parcours. Het gebruik van GPS is, met uitzondering van de nachtelijke uitstapjes voor langzamere deelnemers, uit den boze.

Na twee fatale ongevallen van Edwin Straver en Paulo Goncalves in de voorbije editie van de Dakar Rally, heeft men in samenwerking met de FIM en de grote fabrikanten bij de motoren een systeem ontwikkeld waardoor de motorrijders beter beschermd moeten worden. Zo krijgen deelnemers op de motor een verplicht airbagvest aan, iets wat in de MotoGP al jaren gebruikt wordt. Ook worden de motoren over het algemeen langzamer gemaakt.