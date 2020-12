Preview Dakar 2021: Revanche voor KTM of prolongatie voor Honda?

Ricky Brabec was twaalf maanden geleden eigenhandig verantwoordelijk voor het verslaan van de dominante KTM-formatie. De Amerikaanse Honda-rijder nam al vroeg in de wedstrijd de leiding en stond die positie niet meer af. Het was in allerlei opzichten een historische zege voor Brabec, de eerste Amerikaanse winnaar van de Dakar Rally. Voor Honda was het de bevestiging van jarenlang werk. Men was al een tijd op de goede weg maar door verkeerde beslissingen, technische problemen of domme fouten liep het te vaak mis. De overwinning van Brabec was wat dat betreft ook een optelsom van de geleerde lessen in de afgelopen jaren.

Door het coronavirus hebben de coureurs het afgelopen jaar niet veel competitie gehad. Marokko, een rallyland bij uitstek, sloot de grenzen na het uitbreken van het virus en dat betekende ook dat de Rally van Marokko niet door kon gaan. Het is in zekere zin dus gissen hoe de competitie er dit jaar voor staat. Kevin Benavides won de Andalucia Rally, de wedstrijd die in het leven geroepen werd als vervanger van de Rally van Marokko. Weer winst voor Honda dus, Brabec werd overigens veertiende. Benavides geldt wel degelijk als een van de favorieten, al moet hij zijn eerste foutloze Dakar nog afwerken. Bij Honda heeft men ook de ervaren Joan Barreda er weer bij. Razendsnel op een goede dag, maar de Spanjaard is altijd wel op een fout te betrappen. José Ignacio Cornejo is de jongeling bij het Honda-fabrieksteam, hij vestigde zijn naam afgelopen jaar door vierde te worden.

KTM kun je nooit uitsluiten. Het merk heeft drie oud-winnaars aan de start: Toby Price, Sam Sunderland en Mathias Walkner. Zij kunnen de formatie op ervaring dragen en hebben absoluut de snelheid om te winnen. Maar ook bij hen is het de vraag hoe ze uit de voorbije rustperiode gekomen zijn. Daniel Sanders is de nieuwkomer bij KTM, hij is de vervanger van Luciano Benavides. De Argentijn vertrok naar Husqvarna. Bij dat merk is hij de nieuwe teamgenoot van Pablo Quintanilla, die ook dit jaar weer aanspraak maakt op de eindzege.

Ook de andere teams hebben geïnvesteerd in de line-up. Yamaha heeft Andrew Short aangetrokken en legde na zijn succes in de vorige Dakar ook een voorstel neer bij Ross Branch. De man uit Botswana reed voor het Nederlandse BAS Dakar-team, maar maakt nu een stap hogerop. Bij Yamaha vertrok Xavier de Soultrait. Adrien van Beveren is normaal gesproken weer de kopman en ook Franco Caimi en Jamie McCanney rijden in de kleuren van Yamaha.

Twee Nederlanders aan de start

Ten opzichte van voorgaande jaren is de Nederlandse inbreng behoorlijk mager te noemen. Twee Nederlandse motorrijders staan zaterdag aan het vertrek in Jeddah. Paul Spierings is inmiddels een vaste waarde, hij is er ook dit jaar weer bij. Hij eindigde een jaar geleden op de 26ste plaats en dat smaakt naar meer. Spierings heeft ondanks alle beperkingen een aardige voorbereiding achter de rug en staat gewoon weer aan de start met de Husqvarna.

De andere Nederlander is Olaf Harmsen. De Bosschenaar crashte bij zijn debuut in 2020 in de derde etappe en moest daardoor opgeven. Hij stelde toen echter al dat hij nog niet klaar was met de Dakar. Nu doet hij een tweede poging om die belangrijke Dakar-medaille toch in de wacht te slepen.