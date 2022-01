De Villiers kreeg doodsbedreigingen na aanrijdingen met motoren

Giniel de Villiers reed maandag in de tweede etappe de Chileense motorrijder Cesar Zumaran aan en kreeg daarvoor een tijdstraf van vijf minuten. In dezelfde proef vloog hij vervolgens ook over de motor van Mohamedsaid Aoulad Ali, die net na een duin lag. De Marokkaanse rijder bleef ongedeerd bij het incident, maar de FIA-stewards gaven De Villiers in eerste instantie een forse straf. Na een protest van Toyota werd de straf alsnog kwijtgescholden omdat De Villiers te laat een noodsignaal in de auto kreeg van het opkomende gevaar.

Hoewel hij blij is dat de commotie achter de rug is, werd de ervaren Dakar-coureur geraakt door alle haat die hem op social media ten deel viel. “De stront die je daar over je heen krijgt, zelfs doodsbedreigingen, dat is ongelofelijk”, vertelde De Villiers in gesprek met Motorsport.com. “Het is de eerste keer dat ik zoiets meegemaakt heb en het was niet echt een plezierige ervaring. Dit komt van mensen die de situatie niet kennen, die hier niet zijn. Ze zitten thuis en dan is het makkelijk om commentaar te geven op basis van wat ze lezen, maar ze kennen de feiten niet eens. Het heeft mij best wel geraakt. Wat dat betreft ben ik blij dat het achter de rug is. We doen alles om niet over deze motor heen te rijden, maar het is in de duinen heel moeilijk. Soms staan er mensen na een duintop, dat is zeer ongelukkig. Het onderzoek werd in eerste instantie niet goed uitgevoerd, maar gelukkig is de straf nu ingetrokken en kunnen we nu gewoon weer racen.”

De Villiers heeft Aoulad Ali aangeboden de schade aan zijn motor te vergoeden en de inschrijving voor 2023 te betalen omdat de Marokkaan niet verder kon. Door de kwijtgescholden tijdstraf is De Villiers in een klap opgeklommen naar de vierde plaats in het algemeen klassement. Zijn achterstand op Nasser Al-Attiyah is weliswaar meer dan vijftig minuten, maar Yazeed Al-Rajhi en Sebastien Loeb staan maar een paar minuten voor de fabrieksrijder van Toyota Gazoo Racing.

#304 Toyota Gazoo Racing: Giniel De Villiers Photo by: Toyota Gazoo Racing South Africa