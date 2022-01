Toyota tekent succesvol beroep aan: Tijdstraf De Villiers ingetrokken

Giniel de Villiers lag de afgelopen week onder vuur vanwege twee aanrijdingen met motoren in de tweede etappe van de Dakar Rally. De Zuid-Afrikaan kreeg voor het eerste vergrijp een tijdstraf van vijf minuten en woensdag werd duidelijk dat daar nog eens vijf uur bovenop kwam vanwege een tweede incident. Hierbij kwam De Villiers over de top van een duin waar een motor lag. Daar blies hij vol overheen waardoor de betreffende motorcoureur zijn weg niet kon vervolgen. De tijdstraf van vijf uur leek nog redelijk coulant aangezien deelnemers in het verleden ook wel eens uitgesloten zijn door een dergelijke situatie. De Villiers bood daarnaast bij de betreffende motorrijder aan om de schade aan de motor te vergoeden, evenals de inschrijving voor de Dakar Rally van volgend jaar.

Daarmee leek de kous af voor Toyota Gazoo Racing, dat met Nasser Al-Attiyah aan de leiding staat in het klassement. Vrijdagmiddag werd echter duidelijk dat het team voldoende nieuw bewijs had verzameld om protest aan te tekenen tegen de tijdstraf. Zodoende hebben de stewards van de FIA besloten om de zaak te heropenen. “Er is significant en relevant nieuw bewijsmateriaal geleverd door Toyota Gazoo Racing dat ten tijde van de beslissing niet voor handen was”, schrijven het bulletin van de FIA. “De stewards nemen beslissing 14 daarom opnieuw onder de loep op basis van het nieuw aangeleverde bewijs.” Niet veel later volgde de beslissing van de stewards met een uitgebreide tijdlijn van de gebeurtenissen.

Het nieuwe bewijs omvat de precieze GPS-data, die ten tijde van de beslissing op woensdag niet beschikbaar was. "Op het moment van de hoorzitting en de beslissing had Toyota Gazoo Racing niet de beschikking over de gedetailleerde data van het trackingsysteem", vervolgde men. Op 6 januari heeft een vertegenwoordiger van ERTF (de leverancier van het Sentinel-systeem) de auto onderzocht en werd geconcludeerd dat de ontvangst in de auto "voldoende, maar niet optimaal" was. Hierdoor kan het zijn gebeurd dat het signaal later werd doorgegeven, al kon dit niet bevestigd worden.

Hieruit is gebleken dat De Villiers en zijn navigator twee seconden voor de aanrijding met de motor gewaarschuwd werden middels het Sentinel-systeem. De stewards oordelen dat het niet relevant is of de bestuurders van de wagen het signaal gehoord hebben, maar erkennen dat een periode van twee seconden te kort is om actie te ondernemen. Omdat De Villiers voldoende actie heeft ondernomen om de motorrijder te ontwijken, is besloten om de straf in te trekken. “Na het herzien en bekijken van alle bewijzen hebben de stewards geconcludeerd dat er geen overtreding begaan is door de coureur, beslissing nr. 14 wordt op basis daarvan ingetrokken.”

Het intrekken van de vijf uur tijdstraf betekent dat De Villiers naar de vierde plek in het algemeen klassement springt. Zijn achterstand op Al-Attiyah is nu iets meer dan 51 minuten.