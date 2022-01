Nederlandse motorrijders knokken zich door eerste Dakar-week

Een jaar geleden had Wiljan van Wikselaar nog geen meter rally gereden, maar na een kennismaking met de discipline in Andalusië (met Team De Rooy-coureur Mitchel van den Brink) en kwalificatie in de Rally van Marokko stond de Harskamper vorige week aan de start van de zwaarste rally ter wereld. Van Wikselaar bereikte deze week in Saudi-Arabië de 26-jarige leeftijd en had het zwaar in de eerste week. Een ontstoken pees in zijn linkerpols zorgde ervoor dat hij flink wat pijn had. Fysiotherapie was tevergeefs, de pijnstillers deden eerst hun werk niet.

“De lol was er op een bepaald moment wel even vanaf”, vertelde Van Wikselaar, die de pijn heeft weten te verzachten met zalf. “Vrijdag ging het weer goed, toen heb ik echt kunnen genieten. Het was een beetje kort, maar ik had het weer echt naar m’n zin. Ik heb voor m’n pols pijnstillende zalf die goed werkt. Dat smeren we nu ’s ochtends en ’s nachts, gisteren had ik dat alleen in de nacht gedaan en waarschijnlijk heeft het niet genoeg tijd gehad om te werken en dat ik daarom alweer zo snel last kreeg.”

Even dacht de Harskamper zelfs aan opgeven, maar na vrijdag heeft hij de moed weer gevonden. Door de vroege neutralisatie van de zesde etappe kreeg Van Wikselaar bovendien nog een halve rustdag extra. “Ik dacht gisteren dat het niet lang meer zo moest doorgaan, maar vrijdag baalde ik eigenlijk dat we na 100 kilometer niet verder konden. Voor m’n pols is het echter beter en ik hoop dat we de rustdag ook kunnen gebruiken om iets beter te worden, dan kunnen we de tweede week weer iets beter beginnen.”

In het klassement staat Van Wikselaar op de 43ste plaats op ruim vier uur achterstand van klassementsleider Sam Sunderland.

Van der Wouden op tandvlees door eerste week

Bram van der Wouden is de enige Nederlandse deelnemer in het Originals-klassement, beter bekend als het kistklassement. Van der Wouden heeft zijn eigenbouw Sherco helemaal geprepareerd voor de Dakar Rally en voert na elke etappe zelf de service eigenhandig uit, al wordt hij door de enthousiaste mensen van Sherco op sommige vlakken met onderdelen en advies geholpen. Al in de tweede etappe ging het mis voor Van der Wouden, die ten val kwam. Sindsdien heeft hij niet meer pijnvrij kunnen rijden, maar opgeven is er niet bij.

Bram van der Wouden

“Ik moet alle hobbels, gaten en sprongetjes rustig nemen, anders heb ik gewoon te veel last”, verklaarde Van der Wouden op de rustdag in Riyadh. “Ik moet te vaak het tempo eruit halen om toch een beetje fatsoenlijk aan het einde te komen.” Het feit dat de snelheid soms omlaag moet, knaagt ondanks de voornaamste doelstelling om te finishen toch wel een beetje aan Van der Wouden. “Ik ben ook competitief ingesteld. Als het lekker gaat kun je ook makkelijk wat harder rijden, maar dat is nu wat lastig.” Gevolg daarvan is dat hij steeds vroeg in de etappe tussen de auto’s komt, die niet lang na de langzaamste motoren van start gaan. “Het maakt het allemaal lastiger, je komt in een spiraal terecht waardoor je gemiddelde langzamer wordt. Ik had vooraf een doelstelling gesteld om elke special voor het donker uit te komen en dat is gelukkig nog steeds gelukt. Als ik dat de tweede week ook door kan zetten heb ik wel vertrouwen in het halen van de finish.”

Het is dus afzien voor Van der Wouden, die de 119de plaats bezet, maar de romantiek van het bedwingen van de Dakar Rally met ‘de kist’ blijft voor hem onweerstaanbaar. “Mensen verklaarden mij voor gek, maar ik vind het gewoon prachtig om op deze manier de Dakar te doen. Ik heb m’n hart gevolgd en daarom sta ik hier ook met die kist.”

‘Diesel’ Pol komt op stoom

Mirjam Pol is de derde en meest ervaren motorrijder van het Nederlandse drietal in de Dakar Rally. Pol is bezig aan haar negende optreden, maar begon niet op haar gemak aan de rally. Al op de tweede dag werd ze ziek waardoor het een kwestie van overleven werd. Naarmate de week vorderde kwam Pol vervolgens steeds beter in haar ritme en werden de prestaties ook beter. De ingekorte zesde etappe had ze graag volop gereden, maar de neutralisatie van de organisatie was niet voor niks: “Ik had me zeker op deze dag verheugd, ook gisteren was het een mooie dag met heel veel uitdagingen”, zei Pol. “Maar er wordt, zeker in de Dakar Rally, niet zomaar een special geneutraliseerd. Dat wordt enkel gedaan als de organisatie niet meer garant kan staan voor de veiligheid van de deelnemers.”

En het eerste deel van de special was behoorlijk link, erkende de dame: “We hebben enkel het eerste gedeelte van de special kunnen rijden en dat was een drama. Ik had niets te vertellen over de motor, de sporen waren zo diep. Die hele route is kapotgereden, overal onverwachte gaten en stenen. Ik keek erg uit naar de dag van vandaag, maar nu ben ik er wel blij mee dat ze deze stage hebben geneutraliseerd na 101 kilometer. Je moest zo voorzichtig rijden, dat is niet leuk meer. Ik wilde vandaag toch al voorzichtig zijn, maar ongewild ga je toch mee met de rest en ga je toch racen met anderen om je heen.” Pol staat in het algemeen klassement op de 63ste plaats.

Zondag gaat de Dakar Rally verder met de zevende etappe naar Al Dawadimi.

Mirjam Pol Foto: Mirjam Pol